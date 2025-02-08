Такою тактикою користується Zotac

Виробник відеокарт Zotac придумав новий спосіб продажу відеокарт RTX 50-ї серії, щоб обійти спекулянтів і дати реальним користувачам шанс придбати пристрої за рекомендованою ціною.

Компанія анонсувала систему пріоритетного доступу для учасників свого Discord-сервера, надаючи активним користувачам можливість першими купити GeForce RTX 5090 і GeForce RTX 5080.

Через дефіцит і високу популярність нових відеокарт багато хто називає запуск Blackwell "паперовим релізом". У магазинах пристрої з'являються в обмежених кількостях, а перекупники і шахраї швидко скуповують їх, щоб перепродати з величезною націнкою.

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У Японії, наприклад, один комп'ютерний магазин влаштував лотерею на купівлю RTX 5090, що закінчилося хаосом і травмами серед покупців. Zotac вирішила уникнути подібних ситуацій і зробила ставку на прямі продажі через свою ком'юніті-платформу.

Згідно з умовами програми, користувачі мають бути учасниками Zotac Gaming Discord, регулярно брати участь в обговореннях і челенджах, а також дотримуватися жорстких правил проти спекуляцій. Компанія записує серійні номери проданих карт, щоб відстежувати і запобігати перепродажу. Тих, хто порушить правило, довічно забанять у майбутніх розіграшах Zotac.

Варто зазначити, що це не безкоштовна роздача карт: переможці отримають можливість купити RTX 5080 або RTX 5090 за офіційною ціною, а не переплачувати на вторинному ринку. Відбір користувачів проводиться випадковим чином за допомогою генератора чисел, проте участь у програмі доступна тільки для жителів США.

Наразі Zotac запропонувала обмежену кількість карт: п'ять RTX 5080 AMP Extreme Infinity і п'ять RTX 5080 Solid OC. RTX 5090 поки відсутня на складі, тож охочим доведеться почекати кілька тижнів або місяців, поки компанія поповнить запаси.

Однак на сервері Discord відразу з'явилися новачки, які почали активно спамити, сподіваючись отримати можливість купити карту. У відповідь модератори створили окремий закритий канал для ветеранів спільноти, де шанси на перемогу будуть вищими.

Раніше ми розповідали, що ціни на RTX 5090 у перекупників перевищили 9 тисяч доларів, а дефіцит може затягнутися на місяці.

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