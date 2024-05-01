Таке рішення стало несподіваним для працівників компанії.

Відомий мільярдер Ілон Маск закрив підрозділ, який займається виробництвом нагнітачів для Telsla. Він звільнив двох топменеджерів та ще сотні співробітників, адже автовиробник продовжує реструктуризацію на тлі різкого спаду на ринку електромобілів. Про це пише Finansial Times.

Зазначається, що у понеділок Маск повідомив, що керівник групи з виробництва нагнітачів Ребекка Тінуччі та керівник відділу нових продуктів Деніел Хо звільняються разом зі своїми командами. Відомо, що в такій групі працювало приблизно 500 людей.

У виданні нагадали, що система зарядних пристроїв Tesla є однією з найбільших зарядних мереж у світі, тому це було однією з причин, чому компанія так довго тримала перевагу над конкуруючими автовиробниками. Попри те, що операції з експлуатації електрозарядних станцій ще будуть тривати, цей крок ставить під сумнів майбутнє зарядного бізнесу.

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Також підрозділ з питань державної політики буде розформований після відходу його очільника Рохана Пателя, який відбувся в середині квітня.

"Сподіваюся, ці дії дають зрозуміти, що ми повинні бути абсолютно рішучими щодо скорочення штату і витрат. У той час як деякі керівники сприймають це серйозно, більшість ще не робить цього", - зазначив Маск у службовій записці, про яку вперше повідомило видання The Information.

За його словами, будь-який керівник, "який тримає в штаті понад три особи, які явно не пройшли перевірку на відмінність, необхідність і надійність", має піти у відставку.

Водночас компанія Tesla не відповіла на запит видання щодо коментарів стосовно цієї ситуації.

У FT додали, що останні звільнення у компанії сталися після того, як в минулому місяці Ілон Маск заявив, що автовиробник скоротить "понад 10%" своєї загальної кількості працівників, тобто понад 14 тисяч робочих місць, аби бути "ощадливим, інноваційним та голодним".

"Невідкладність цих змін була підкреслена тим, що Tesla повідомила про зниження доходів майже на 10% у першому кварталі цього року, що стало першим квартальним падінням у річному обчисленні з початку 2020 року. Ціна акцій впала більш ніж удвічі з піка листопада 2021 року, коли вона становила трохи менше як 410 доларів за акцію", - пояснили журналісти.

Своєю чергою таке рішення стало несподіваним для працівників компанії. Вілл Джеймсон, який працював у команді Tesla з розробки зарядних пристроїв, написав на своїй сторінці у соцмережі X, що Маск "відпустив весь наш відділ зарядки". Інший співробітник цього підрозділу Джордж Бахаду також повідомив у LinkedIn, що його було звільнено.

"Що це означає для зарядної мережі, [Північноамериканського стандарту зарядки] NACS і всієї захоплюючої роботи, яку ми виконували в галузі, я поки що не знаю. Це була дика поїздка", - зауважив він.

Коли підписник запитав Джеймсона, чому звільнили весь підрозділ, він зазначив: "Ваша здогадка так само хороша, як і моя".

Крім того, у службовій записці Ілон Маск додав, що будівництво зарядних станцій, які будуються зараз, буде завершено, а також буде побудовано "деякі" нові локації.

Яка ситуація з продажами електромобілів компанії Tesla

Як повідомляв УНІАН, за перші три місяці 2024 року компанія заробила набагато менше, ніж передбачалося, через це знизився рівень продажів електроавтомобілів. Внаслідок цього прибуток Tesla впав більш ніж на 50%.

За словами експертів, скорочення робочих місць у компанії свідчить про те, що Tesla відчайдушно намагається привести витрати відповідно з падаючими доходами.

Також стало відомо, що Tesla знижує ціни на електромобілі через падіння продажів та надлишку запасів. Крім того, автовиробник повідомив, що знижує вартість у США програмного забезпечення допомоги водієві, а саме з 12 000 доларів до 8000 доларів.

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