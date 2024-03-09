Також мільярдер хоче перевершити месенджер для безпечного обміну повідомленнями Signal.

Корпорація Twitter на наступному тижні планує розгорнути новий сервіс для відеохостингу. Таким чином мільярдер та власник корпорації Ілон Маск хоче залучити аудиторію, аби вона переглядала відеоролики саме на його платформі, тим самим конкуруючи з YouTube. Про це пише видання Fortune.

Зазначається, що відеохостинг буде доступний на смарттелевізорах, виробниками яких є Amazon і Samsung.

За словами одного з представників компанії, який є фахівцем у сфері соціальних медіа, інтерфейс нової програми для перегляду відео буде подібний на платформу YouTube для телевізорів. Крім того, Ілон Маск планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером для безпечного обміну повідомленнями Signal. Це він хоче зробити, використовуючи свої інноваційні продукти в найближчому майбутньому.

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Зміни у соціальній мережі Twitter: що відомо

Нещодавно соцмережа Twitter, тепер відома під назвою X, запровадила декілька оновлень. Розробники заявили про те, що планується скасування функції блокування користувачів, проте наразі невідомо, коли це станеться.

Також в X може з'явитися функція приховування лайків, але таке оновлення буде доступне лише для користувачів, які сплачують підписку. Крім того, в соцмережі планують приховати відображення кількості лайків та репостів у дописах.

Як писав раніше УНІАН, Конгрес США ініціював парламентське розслідування проти компанії Ілона Маска SpaceX через використання російськими окупантами супутникового зв'язку Starlink на фронті в Україні. Законодавці США наголосили, що використання РФ Starlink на війні "становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США".

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