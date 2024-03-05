Маск перестав бути найбагатшим після того, як акції компанії Tesla Inc. впали більш ніж на 7%.

Ілон Маск поступився титулом найбагатшої людини у світі засновнику Amazon Джеффу Безосу. Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз статки Маска становлять 197,7 млрд дол, у той час як статки Безоса дорівнюють 200,3 млрд дол. Останній раз засновник Amazon займав титул найбагатшої людини за версією Bloomberg у 2021-му.

Розрив у статках між Маском і Безосом, який колись досягав неймовірні 142 млрд дол, скоротився, оскільки акції Amazon і Tesla демонструють протилежну динаміку. Якщо акції Amazon з кінця 2022 року зросли більш ніж удвічі, то акції Tesla впали приблизно на 50% від свого піку у 2021-му.

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Стрімке падіння акцій Tesla пов’язано з тим, що постачання з її шанхайського заводу впали до найнижчого рівня більш ніж за рік. Статки Маска можуть скоротитись ще більше, оскільки суд у американському штаті Делавер скасував його зарплатний пакет у розмірі 55 млрд дол у Tesla Inc.

Безумний Маск - деталі

Нагадаємо, останнім часом Маск запам'ятався досить скандальними і провокаційними заявами. Так, нещодавно він сказав, що НАТО треба розформувати, оскільки Варшавського договору більше не існує (а отже і загрози для Північноатлантичного альянсу нібито більше нема).

Ще раніше голова Tesla заявив, що "немає жодного шансу" на поразку Володимира Путіна у війні проти України. При цьому підозри у симпатіях до російського диктатора він назвав "абсурдними".

А у минулому році Маск публічно обматюкав рекламодавців через їх відмову щодо продовження співпраці з придбаною ним платформою Х.

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