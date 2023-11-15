Поки що ця можливість буде ексклюзивною для власників Nothing Phone 2.

Бренд Nothing поділився важливою новиною. Вони стали першим Android-виробником, який впровадив в свій смартфон сумісність з чатами Apple iMessage.

Функція з'явиться 17 листопада в новому додатку Nothing Chats для смартфонів Phone (2). Працює все просто: користувачам доведеться увійти в Nothing Chats, використовуючи свій Apple ID, і надати доступ до iCloud.

Цікаво, що компанія ніяк не домовлялася про підтримку повідомлень iMessage з Apple. Натомість вона працює за хитрою (і на папері безпечною) схемою з комп'ютером-посередником. Сумісність вдалося реалізувати через неофіційний клієнт Sunbird, який дозволяє переглядати на Android повідомлення iMessage.

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Додаток підтримує індивідуальні та групові чати, сповіщення про набір тексту, обмін мультимедіа та голосові повідомлення. Але такі функції, як реакції, редагування вже надісланих повідомлень, сповіщення про прочитання та частково групові чати будуть додані пізніше.

Nothing Chats – це не перша спроба об'єднати iMessage з Android. Ще у 2021 році засновник Pebble випустив універсальний додаток Beeper, який об'єднує 15 месенджерів, включаючи ексклюзивний для пристроїв Apple сервіс. Але поки що додаток не можна вільно завантажити.

А минулого тижня повідомлялося, що Google вирішила скористатися тиском ЄС на Apple і разом з європейськими операторами спробує на цьому тлі "відвоювати" у Apple iMessage, зробивши його сумісним з іншими пристроями.

Раніше через той же закон регулятор змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в iPhone і зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Тому є велика ймовірність, що в майбутньому iPhone може позбутися головної переваги перед Android.

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