Це вже другий штраф, накладений на компанію за її дії проти головного конкурента.

У 2009 році Європейська комісія оштрафувала компанію Intel на 1,06 мільярда євро через зловживання становищем на ринку процесорів x86. Хоча цей захід досі оскаржується, відомий виробник комп’ютерних чипів зіткнувся зі ще один штрафом з тієї ж причини, повідомляється на сайті ЄК.

Перший штраф ЄК виписала через те, що, за її версією, Intel порушувала законодавство, пропонуючи виробникам комп’ютерів "умовні знижки" за те, що вони купуватимуть усі або майже всі процесори x86 у неї.

Крім того, ЄК стверджує, що компанія платила трьом виробникам комп’ютерів (HP, Acer і Lenovo) за те, аби вони припиняли або відтерміновували випуск продуктів, що містили процесори x86 від конкурентів Intel.

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Торік суд підтвердив, що Intel зловживала своїм становищем на ринку, але скасував рішення ЄК щодо "умовних знижок". Також суд повністю скасував штраф, накладений на Intel, дійшовши висновку, що не може встановити суму штрафу, що стосується лише викритих порушень.

Тоді ЄК ухвалила рішення оштрафувати компанія за порушення, підтверджене судом, і визначила суму штрафу – 376,36 мільйонів євро.

"Сьогоднішнім рішенням ми повторно накладаємо на Intel штраф у розмірі 376,36 мільйонів євро за зловживання домінуючим становищем на ринку комп’ютерних мікросхем. Intel заплатила своїм клієнтам за обмеження, відстрочку або скасування продажу продуктів, що містять комп'ютерні чіпи її головного конкурента. Це незаконно згідно з нашими правилами конкуренції. Наше рішення свідчить про прагнення Комісії гарантувати, що дуже серйозні порушення антимонопольного законодавства не залишаться без санкцій", – оголосив комісар Дідьє Рейндерс, відповідальний за політику конкуренції.

Intel - останні новини компанії

В червні Intel вперше за багато років змінила назву своїх процесорів. Починаючи з 14-го покоління, їх будуть називати просто Core 3/5/7/9, а для флагманських моделей чипмейкер додасть приставку Ultra.

На початку року Intel почав продавати свій найшвидший на сьогодні флагманський процесор Core i9-13900ks. Це також перший у світі процесор для ПК, який автоматично розганяється до 6 ГГц.

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