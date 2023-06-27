На неї можна буде призначити дію за бажанням, як це вже реалізовано в Apple Watch Ultra.

У мережі опублікували фотографії чохлів для iPhone 15 Pro, який розкрили оновлений дизайн флагманського пристрою Apple.

Перше, що відразу ж впадає в око – переміщення перемикача звукових режимів, який залишався незмінним з виходу першого айфона. На фото помітно ширший і округлий отвір, імовірно для нової "настроюваної кнопки".

Раніше інсайдери вже передбачали заміну перемикача на більш універсальну кнопку, яка називається "кнопкою дзвінка" або "кнопкою дії". На неї, за чутками, можна буде призначити дію за бажанням, як це вже можливо в Apple Watch Ultra: наприклад, запуск камери, створення скріншота або відеозапис екрана.

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Розміщення клавіш регулювання гучності в нових айфонах теж стало іншим – тепер вони розташовані трохи нижче, ніж на моделях iPhone 14 Pro. Чохол також розкриває, що роз'єм USB-C в iPhone 15 Pro, який замінює порт Lightning на поточних моделях, вимагає трохи більшого вирізу в нижній частині чохла.

До слова, говорячи про нову настроювану кнопку, очікується, що вона дістанеться тільки Pro-моделям. Який варіант буде використовуватися в дешевих iPhone 15 і 15 Plus, незрозуміло.

А тим часом до дебюту новеньких iPhone 15 залишається менш ніж три місяці. Відразу декілька джерел повідомляють, що на користувачів чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів.

Очікується, що Pro-версії iPhone 15 отримають продуктивний чіп A17, ще більше оперативної пам'яті і більш швидкий USB-C. Також ходять чутки про камеру-перископ і титанову рамку, але вона напевно дістанеться тільки найтоповішій моделі iPhone 15.

Водночас стандартні моделі 15 і 15 Plus отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

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