А тим часом до презентації нових айфонів залишається трохи більше двох місяців.

Як мінімум двом з чотирьох нових Айфонів дістанеться корпус в кольорі, який Apple ще жодного разу не використовувала для своїх продуктів. Ресурс 9to5Mac поділився свіжими даними про кольори лінійки iPhone 15.

За даними джерела, Apple має намір випустити флагманські моделі в малиновому кольорі, а дешевші iPhone 15 і 15 Plus – в зеленому.

Зазначається, що малинове забарвлення буде "трохи світліше, ніж темно-фіолетовий колір iPhone 14 Pro, але все одно досить глибоке". Що стосується зеленого кольору, то він буде близький до такого в iPhone 11 і iPhone 12. Ці пристрої були доступні в м'ятно-зеленому кольорі, але колір не з'явився в лінійках iPhone 13 та iPhone 14.

Відео дня

Також джерело додало, що Pro-моделі iPhone 15 будуть виготовлені з титану, тому їх забарвлення можуть виглядати особливо цікаво. Apple вже кілька років використовує титан у своїх смарт-годинниках Watch, але у випадку зі смартфонами це буде новим викликом для компанії.

Аpple часто тестує кілька різних кольорів для своїх смартфонів перед їх випуском. Раніше також згадувалися світло-блакитний і рожевий відтінок в якості можливих колірних варіантів для моделей iPhone 15 початкового рівня.

До якого рішення прийшла компанія, дізнаємося точно на презентацію iPhone 15 у вересні. Разом з релізом нової лінійки смартфонів Apple також випустить і iOS 17 – наступну версію мобільної ОС.

Між тим відразу кілька джерел повідомляють, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

Також є ймовірність, що вихід більш дешевих iPhone 15 в цьому році затримається. Все через перехід цих моделей на 48-Мп камеру, тому існує ризик затримки виробництва через проблеми з поставками.

Вас також можуть зацікавити новини: