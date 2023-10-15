За даними джерел. Apple переглянула стратегію і тепер буде оснащувати новітніми процесорами всі моделі iPhone.

У смартфонах Apple, які вийдуть у 2024 році, абсолютно всі моделі будуть оснащені процесором A18. Компанія вже розмістила замовлення на випуск чіпів у TSMC, повідомляє ресурс Wccftech, посилаючись на авторитетного інсайдера Джеффа Пу.

Як відомо, в останніх поколіннях новітні чіпи Apple були ексклюзивними для топових Pro-версій iPhone, тоді як базовим моделям доводилося задовольнятися торішньою платформою. Тепер же, судячи з усього, Аpple переглянула стратегію.

За словами джерел, 3-нанометрові SoC ляжуть в основу всіх чотирьох версій iPhone 16, проте не у всіх будуть однакові чіпи A18. Так, iPhone 16 та 16 Plus отримають простий варіант A18, а iPhone 16 Pro й 16 Pro Max оснастять A18 Pro з підвищеною продуктивністю.

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У будь-якому випадку, базові версії iPhone наступного року будуть значно потужнішими, ніж актуальні iPhone 15 і 15 Plus, а також перевершать iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max, запропонувавши підвищену продуктивність та ще більший час автономної роботи.

Також Джефф Пу підтвердив ранній інсайд, що в нових айфонах виростуть діагоналі дисплеїв. Так, iPhone 16 і 16 Pro отримають матриці на 6,3 дюйма (замість 6,1"), а iPhone 16 Plus і 16 Pro Max – на 6,9 дюйма (замість 6,7").

Серія iPhone 16 повинна вийти цікавою

Це не перші подробиці про iPhone 16 майже за рік до виходу нового покоління. Раніше інсайдери говорили, що наступного року Apple нарешті переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї. Нагадаємо, iPhone 15 і iPhone 15 Plus досі оснащуються екранами з кадровою частотою 60 Гц.

А в Pro-моделях iPhone 16 з'явиться ще одна кнопка, яка нібито відповідатиме за спуск затвора камери. Цікаво, що до презентації iPhone 15 в мережі активно циркулювали чутки, що Apple повністю відмовиться від всіх фізичних кнопок і навіть порту для зарядки.

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