Спеціальна кнопка для зйомки фото і відео буде доступна для всіх чотирьох моделях.

Нещодавно портал MacRumors розкрив ключові особливості дизайну майбутніх смартфонів серії iPhone 16, приділивши особливу увагу новій кнопці на корпусі. Втім, інсайдери не вказали призначення цього елемента управління. Тепер оглядач Bloomberg Марк Гурман розповів, для чого вона потрібна.

Нова кнопка буде відповідати за запуск камери і зйомку відео. Так, при слабкому натисканні вона запустить камеру для зйомки фото, а при сильному почнеться запис відео, розповів Гурман.

Новий елемент буде розміщено знизу на правій грані – він займе місце антени mmWave в айфонах з eSIM. Зазначається, що кнопку отримають абсолютно всі моделі iPhone 16, також вона буде не фізичною, а сенсорною. Подібна встановлена в iPhone SE.

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Незважаючи на те, що в iPhone 15 Pro вже додали кнопку Action Button, вона розташована на лівому торці – й тримати смартфон та фотографувати з її допомогою не дуже зручно. Зате кнопка на правій стороні апарату підійде оптимально. В часи кнопкових телефонів компанії Sony Ericsson і Nokia любили вбудовувати спеціальну кнопку для зйомки фото на бічну грань своїх "камерофонів".

Цікаво, що останні кілька років активно циркулювали чутки, що Apple близька до розробки смартфона з цільним корпусом, який би не мав фізичних кнопок і навіть порту для зарядки.

Нові iPhone покажуть тільки у вересні 2024 року, але це не зупиняє інсайдерів від "зливів" і витоків. Портал MacRumors зібрав 16 найбільш очікуваних функцій і нововведень, які Apple приберегла для лінійки 2024 року.

Серед них – збільшені дисплеї, штучний інтелект і суперпотужні процесори. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в майбутніх айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

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