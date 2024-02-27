Дисплеї ProMotion з адаптивною частотою оновлення 120 Гц залишалися однією з головних переваг Pro-моделей iPhone.

У вересні Apple представить смартфони iPhone 16. Якщо нічого не зміниться, то через півтора року варто очікувати появи айфонів 17-ї серії. Попри серйозний запас у часі, авторитетне корейське видання The Elec уже знає головну "фішку" iPhone 2025 року.

Йдеться про базові моделі iPhone 17 і 17 Plus. За даними джерела, вони нарешті отримають 120-герцеві OLED-екрани ProMotion, які до цього були тільки у Pro-моделей iPhone. Це означає, що прокрутка і анімації працюватимуть набагато плавніше.

Крім плавнішого екрана, ProMotion також дає змогу знизити частоту оновлення дисплея до енергоефективнішої, аж до 1 Гц, тому дисплеї iPhone Pro оснащено функцією Always-on Display, яка показує годинник, віджети, сповіщення та шпалери екрана блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

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За даними The Elec, Apple збереже використання менш просунутих екранів з кадровою частотою 60 Гц в iPhone 16 і iPhone 16 Plus, щоб залишити різницю між стандартними моделями і моделями Pro.

Окрім 120 Гц, всі смартфони iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 мегапікселів. З виходом iPhone 11 селфі-модуль отримав роздільну здатність 12 Мп, і відтоді в ньому змінювалася лише світлочутливість. Також була інформація, що iPhone 2025 року стане першим айфоном із підекранною системою Face ID.

Що стосується базових iPhone 16, то вони, як очікується, не отримають суттєвих кардинальних змін, окрім нового блоку камери. Тоді як Pro-моделі оснастять збільшеними дисплеями, ширококутним сенсором 48 Мп, а 16 Pro Max отримає найбільший акумулятор в історії iPhone.

А тим часом Apple готується до березневої презентації, на якій мають показати нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, наступне покоління планшетів iPad Pro коштуватиме майже вдвічі дорожче за нинішні моделі.

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