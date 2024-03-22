Оновлення поширюються як для актуальних, так і для застарілих пристроїв.

Настав час оновити свій iPhone. Apple випустила апдейти iOS 17.4.1 і iOS 16.7.7 для актуальних і застарілих смартфонів: судячи з усього, поправили щось критично важливе, оскільки патч позначається як "терміновий".

Раніше користувачі повідомляли, що після оновлення до iOS 17.4 у них почали швидше розряджатися телефони. А ще "поламався" стільниковий зв'язок. Тому на сьогоднішній апдейт чекав багато хто, повідомляє MacRumors.

Серед іншого, у цій версії ПЗ з'явилася оновлена функція "Захист викраденого пристрою", яка пропонує "можливість використовувати посилені заходи безпеки у всіх геопозиціях".

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Розмір випущеного оновлення становить 400 МБ. Встановити iOS 17.4.1 і iOS 16.7.7 можна вже зараз. Перевірити наявність оновлення можна шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ". Патч актуальний і для планшетів.

А разом із новими iPhone у вересні вийде iOS 18. Джерела кажуть, що це буде найбільше оновлення в історії Apple: більша частина змін буде присвячена штучному інтелекту, а Siri стане набагато розумнішою.

Очікується, що iOS 18 отримають усі сучасні смартфони бренду з новим дизайном – виняток становитимуть лише бюджетники iPhone SE. У мережі публікували список майбутніх володарів iOS 18.

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