Попри те, що новенький iPhone 15 став найнавороченішим смартфоном Apple, користувачі віддають перевагу раритетним девайсам.

Розробники бенчмарка AnTuTu оновили традиційний рейтинг девайсів Apple, які (згідно з опитуваннями) користувачі техніки бренду люблять найбільше. До списку увійшли як смартфони, так і планшети американського виробника.

Лідерство в "яблучному" рейтингу посів 10,5-дюймовий iPad Pro 2 з 96,69% позитивних відгуків. Цей планшет давно перестали виробляти, але фанати бренду продовжують ним користуватися. За ним слідує iPad Air 4, випущений 2020 року, з результатом 96,43%.

А ось якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером став iPhone 12 mini з рейтингом 95,97%. Цей флагман маленький і ним комфортно користуватися однією рукою – він має 5,4-дюймовий OLED-дисплей, "моноброву" і скляний корпус із плоскими рамками. А ще найпотужніший процесор 2020 року й оптимальну подвійну камеру на 12 мегапікселів.

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На другому місці в списку Apple-смартфонів розташувався iPhone SE другого покоління – 95,01% позитивних відгуків. Цей смартфон не схожий на жоден з актуальних через дисплей діагоналлю всього 4,7-дюйма. Дизайн не найсучасніший, зате телефон вільно вміщується в одній руці.

Таким чином, у 2024 році у користувачів найбільшою симпатією користуються раритетні iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

Як відомо, після релізу компактних iPhone 12 і 13 mini два роки поспіль Apple замінила модель "міні" на "плюс" з великим екраном. Найімовірніше, в майбутньому компанія навряд чи випустить iPhone з екраном менше ніж 6 дюймів.

Що стосується нового iPhone, то він, за чутками, вийде в 2025 році і буде зроблений на основі iPhone 14. Тобто, крихітний 4,7-дюймовий дисплей замінить 6,1-дюймова OLED панель.

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