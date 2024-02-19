Новий iPhone SE буде доволі привабливим варіантом для всіх, хто любить середню за величиною діагональ.

Вже можна точно стверджувати, що Apple не має наміру ховати лінійку дешевих iPhone SE. У 2025 році компанія покаже оновлений смартфон, який серйозно "прокачають" як в плані заліза, так і дизайну.

Інсайдери ланцюгів поставок повідомляють, що умовний iPhone SE четвертого покоління буде зроблено на основі iPhone 14. Тобто, застарілий 4,7-дюймовий дисплей замінить 6,1-дюймова OLED панель, а кнопка Home піде на спокій.

Ще однією особливістю iPhone SE 4 стане перехід на Apple A16 Bionic, а це означає, що найдешевший смартфон Apple буде потужніше за флагманські Android останніх років. Також апарат може запозичити у iPhone 14 акумулятор на 3279 мАг.

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Попередні чутки припускали, що на задній панелі iPhone SE 4, як і раніше, буде одна камера, але вона оновиться від 12-мегапікселів до 48-Мп. Також очікується, що замість перемикачів режиму гучності з'явиться кнопка "Дія", а роз'єм USB-С замінить застарілий і повільний Lightning.

Офіційний дебют новинки очікується на початку 2025-го, ймовірно, в березні. А коштувати вона буде до $500. Хоча таку вартість складно назвати бюджетною, в світі Apple це буде найдоступніший айфон, який до того ж не буде сильно відрізнятися від більш дорогих базових моделей.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Очікується, що iPad Pro отримає наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року, окрім нових айфонів, вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods з Type-C. А ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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