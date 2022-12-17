Всередині знаходяться три сенсори, спалах й напис Hasselblad.

OnePlus почала підігрівати інтерес публіки до анонсу свого наступного флагманського смартфона. Компанія поділилася першими офіційними зображеннями та промо-роликом, що демонструє особливості дизайну OnePlus 11.

Судячи з опублікованого тизеру, смартфон отримає круглий блок камер на задній частині з трьома об'єктивами та спалахом. З цікавого також можна відзначити логотип німецької компанії Hasselblad, що допомагає OnePlus в оптимізації камер.

Очікується, що апарат оснастять 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Quad HD+ і адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. За продуктивність відповідатиме флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 2, по пам'яті запропонують LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і накопичувач UFS4.0 об'ємом до 512 ГБ.

OnePlus 11 також приписують акумулятор на 5000 мАг із зарядкою 100 Вт. Для порівняння, OnePlus 10 Pro підтримує 80-ватну зарядку. Таким чином "одинадцятка" буде краще за всіх своїх попередників.

Що стосується фотоможливостей, то модуль камер буде представлений 50-Мп основним датчиком Sony IMX890, 48-Мп надширококутним об'єктивом і 32-Мп телеоб'єктивом. Селфі-камера – 32 МП.

Офіційна презентація нового флагмана OnePlus відбудеться до кінця цього року або на самому початку наступного. При цьому джерела говорять, що версії Pro не буде, замість неї просто OnePlus 11.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні OnePlus також представила свої перші Монітори – для геймерів і офісних завдань. Обидві новинки отримали матрицю IPS, а ігрова модель дуже сильно нагадує монітори Dell.

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