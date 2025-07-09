До політичної партії одного з таких бізнесменів навіть намагався долучитися Дональд Трамп.

Розчарувавшись як у Республіканській, так і в Демократичній партіях, один відомий бізнесмен заявив, що має намір спробувати щось нове і зруйнувати двопартійну монополію. Цього року таким бізнесменом став Ілон Маск, який заявив, що створює "Партію Америки".

Це сталося після того, як його політичний союз із президентом США Дональдом Трампом завершився з гучним розривом, пише Business Insider. Однак це не перший подібний випадок.

Чотири роки тому це був Ендрю Янг. А кількома роками раніше - колишній генеральний директор Starbucks Говард Шульц. Американські бізнесмени не раз в останні десятиліття намагалися кинути виклик двопартійній системі. Однак обидві партії, як і раніше, залишаються при владі.

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Чи то створення третьої партії, висунення незалежної кандидатури на посаду президента, чи то комбінація цих підходів, Маску, можливо, варто вивчити шляхи тих, хто намагався зробити це до нього, йдеться в матеріалі.

Ендрю Янг

До приходу в політику Янг був підприємцем і запускав різні ініціативи, зокрема Venture for America. У 2020 році він балотувався в президенти США від Демократичної партії, зробивши основним пунктом своєї програми форму безумовного базового доходу, яку він назвав "Дивіденд свободи". Його навіть підтримав Ілон Маск.

Пізніше, 2021 року, Янг балотувався на посаду мера Нью-Йорка, посівши 4-е місце в першому турі голосування з результатом близько 12%. За кілька місяців він заснував "Партію Майбутнього" (Forward Party) - центристську політичну силу, яка робить ставку на інновації, виборчу реформу та відмову від політичної поляризації.

Кілька обраних чиновників на рівні штатів навіть приєдналися до Forward Party. Партія, своєю чергою, підтримала низку членів Конгресу, включно з сенатором-республіканцем Джоном Кертісом з Юти та представницею-демократкою Ейпріл МакКлейн Делані з Меріленда. Зараз же Янг висловив підтримку зусиллям Маска зі створення нової партії. "Хто хоче зруйнувати двопартійну монополію - у того правильні наміри", - наголосив він.

Однак бізнесмен також заявляв, що намагався зв'язатися з Маском щодо можливого об'єднання зусиль, але поки що не отримав відповіді.

"Мені не обов'язково погоджуватися з усіма колишніми рішеннями людини, щоб визнати, що головне завдання - повернути нашу політичну систему до такого стану, за якого вона справді реагуватиме на погляди і потреби американського народу. Зараз цього просто немає", - сказав Янг.

Говард Шульц

Мільярдер і колишній очільник Starbucks Говард Шульц упродовж майже року у 2019-му розглядав можливість висування в президенти як центристський незалежний кандидат.

Хоча з більшості питань він дотримувався поглядів, близьких до демократичних, він на той час висловлював побоювання, що партія надто сильно зміщується вліво в економіці та питаннях ролі держави.

Уже на початку 2019 року Шульц визнав, що його ініціативі може не вистачити електоральної підтримки, і багато хто побоювався, що його участь лише відтягне голоси в кандидата-демократа і допоможе переобранню Трампа.

У вересні 2019 року він зрештою відмовився від участі в перегонах, написавши в листі прихильникам: "Моя віра в необхідність реформи двопартійної системи не змінилася, але я дійшов висновку, що незалежна кампанія за Білий дім - не найкращий спосіб служити своїй країні на цьому етапі".

Росс Перо

Росс Перо, мільярдер із Техасу, став найуспішнішим незалежним кандидатом у президенти в новітній історії США, як пише ЗМІ.

Він двічі балотувався - у 1992 і 1996 роках - з популістською програмою: усунення дефіциту бюджету, відмова від деяких угод про вільну торгівлю, обмеження термінів повноважень і реформи фінансування виборчих кампаній.

У 1992 році він брав участь у виборах як незалежний кандидат і набрав майже 19% голосів, тоді як Білл Клінтон переміг чинного президента Джорджа Буша-старшого.

У 1996 році Перо балотувався вже від "Партії реформ", яку заснував роком раніше для просування своєї політичної платформи. Тоді він отримав 8,4% голосів.

Партія реформ проіснувала довше, ніж активна політична кар'єра Перо: 1998 року Джессі Вентура переміг на виборах губернатора Міннесоти як кандидат від цієї партії. А 2000 року Дональд Трамп навіть розглядав можливість висунення від неї.

Інші новини про політичні амбіції Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що засновник SpaceX, Tesla і безлічі інших проривних технологічних компаній вбачає у створенні власної партії чи не єдиний спосіб врятувати США від диктатури.

"Коли йдеться про руйнування нашої країни марнотратством і хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії", - написав Маск.

Крім того, з'явилася реакція Трампа на цю ідею. За словами президента США, ідея про створення третьої партії є досить смішною. "Ми маємо величезний успіх із Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії тільки додає плутанини", - наголосив він.

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