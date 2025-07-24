Рубіо схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо Росії, - FT

Державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до  жорсткішої зовнішньополітичної лінії щодо Росії, Китаю та Ірану. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного друга й колишнього помічника Рубіо.

На посаді сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Чиновник публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

Водночас на посаді держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.

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Співрозмовник видання заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели.

"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – заявив співрозмовник.

Це пов’язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації", - додав він.

Трамп змінив позицію щодо Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що "розчарований" Володимиром Путіним і дав Москві 50 днів на оголошення припинення вогню. Інакше США запровадять жорсткі економічні заходи, зокрема:

  • 100-відсоткові тарифи на весь російський імпорт до США;
  • вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту і нафтопродукти.

Попри гучну риторику, експерти сумніваються в ефективності таких кроків. Торгівля між Росією і США є мінімальною, а ключовими імпортерами російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія — країни, яких Вашингтон наразі не готовий конфронтувати напряму.

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