Рубіо схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо Росії, - FT

Державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до жорсткішої зовнішньополітичної лінії щодо Росії, Китаю та Ірану. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного друга й колишнього помічника Рубіо.
На посаді сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Чиновник публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.
Водночас на посаді держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.
Співрозмовник видання заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели.
"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – заявив співрозмовник.
Це пов’язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації", - додав він.
Трамп змінив позицію щодо Росії
Президент США Дональд Трамп оголосив, що "розчарований" Володимиром Путіним і дав Москві 50 днів на оголошення припинення вогню. Інакше США запровадять жорсткі економічні заходи, зокрема:
- 100-відсоткові тарифи на весь російський імпорт до США;
- вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту і нафтопродукти.
Попри гучну риторику, експерти сумніваються в ефективності таких кроків. Торгівля між Росією і США є мінімальною, а ключовими імпортерами російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія — країни, яких Вашингтон наразі не готовий конфронтувати напряму.