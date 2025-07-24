Рубіо схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо Росії, - FT

Рубіо не відмовився від своїх сенаторських цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа.

Державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до жорсткішої зовнішньополітичної лінії щодо Росії, Китаю та Ірану. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного друга й колишнього помічника Рубіо.

На посаді сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Чиновник публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

Водночас на посаді держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.

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Співрозмовник видання заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели.

"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – заявив співрозмовник.

Це пов’язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації", - додав він.

Трамп змінив позицію щодо Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що "розчарований" Володимиром Путіним і дав Москві 50 днів на оголошення припинення вогню. Інакше США запровадять жорсткі економічні заходи, зокрема:

100-відсоткові тарифи на весь російський імпорт до США;

вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту і нафтопродукти.

Попри гучну риторику, експерти сумніваються в ефективності таких кроків. Торгівля між Росією і США є мінімальною, а ключовими імпортерами російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія — країни, яких Вашингтон наразі не готовий конфронтувати напряму.

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