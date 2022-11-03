Функція може бути запущена вже до кінця тижня.

Новий глава Twtter Ілон Маск збирається зробити безкоштовною і доступною для всіх користувачів функцію редагування твітів.

Як стало відомо Bloomberg, функція може бути реалізована вже до кінця цього тижня. Зараз можливість редагувати вже опубліковані пости є тільки у користувачів підписки Twitter Blue, яка коштує 4,99 долара (~185 грн) на місяць.

Зауважимо, що у своєму нинішньому вигляді опція редагування твітів має деякі обмеження. Так, виправити текст користувач може всього протягом пів години після публікації, а редагувати написане для одного твіту можна тільки до п'яти разів.

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Як повідомлялося раніше, Ілон Маск хоче оновити платну підписку, додати туди більше фішок і брати за неї $20 на місяць замість нинішніх $5. Водночас підписники отримають "синю галочку", яку зараз дають безкоштовно високопоставленим особам.

За даними джерел, співробітники соцмережі повинні завершити розробку функції до 7 листопада. Якщо вони не впораються – їх звільнять.

Купівля Ілоном Маском твітера: що потрібно знати

9 липня стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter. Компанія майже відразу подала на нього до суду, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі.

Судовий процес був назначений на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск заявив, що все-таки готовий купити соцмережу за домовлені раніше $44 млрд.

З того часу як Маск встав біля керма Twitter, в компанії змінилося дуже багато: від роботи відсторонені ключові топ-менеджери, а відеосервіс Vine, можливо, повернеться до життя. Крім того, мільярдер хоче відмовитися від довічного бана користувачів, оскільки не вірить в подібні заходи.

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