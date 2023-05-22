Це найбільший штраф для компанії в сфері захисту персональних даних.

Європейський регулятор з питань захисту персональних даних оштрафував власника Facebook корпорацію Meta на $1,3 мільярда за передачу даних користувачів ЄС в США, повідомляє Reuters.

Рішення пов'язане зі справою австрійського борця за конфіденційність Макса Шремса, який ще десять років тому подав судовий позов до компанії через ризик стеження з боку США.

Остання угода між ЄС та США про передачу даних була визнана недійсною Європейським судом у 2020 році. Однак, незважаючи на це рішення, Meta продовжувала передавати дані, наголошуючи на тому, що "без можливості передавати дані через кордони Інтернет ризикує бути розділеним на національні та регіональні сховища".

Відео дня

У зв'язку з цим Ірландська комісія із захисту даних звинуватила компанію в порушенні регламенту захисту даних. Поряд зі штрафом, вона також зобов'язала Мета протягом п'яти місяців припинити передачу даних європейських користувачів в США.

Це найбільший штраф для компанії в сфері захисту персональних даних. Попередній рекордний штраф ЄС у розмірі 746 мільйонів євро був накладений на компанію Amazon у 2021 році.

У заяві Meta йдеться, що вона оскаржить це рішення, в тому числі "невиправданий і непотрібний штраф, який "створює небезпечний прецедент для незліченної безлічі інших компаній".

Новини корпорації Meta

Раніше в Meta заявляли про плани відмовитися від платної політичної реклами, так як вона приносити більше шкоди, ніж вигоди.

Раніше корпорація Meta припинила підтримку NFT в Instagram і Facebook. Для України це не особливо добре, оскільки це було одним з джерел збору коштів для волонтерських організацій.

Вас також можуть зацікавити новини: