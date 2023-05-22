Європейський регулятор з питань захисту персональних даних оштрафував власника Facebook корпорацію Meta на $1,3 мільярда за передачу даних користувачів ЄС в США, повідомляє Reuters.
Рішення пов'язане зі справою австрійського борця за конфіденційність Макса Шремса, який ще десять років тому подав судовий позов до компанії через ризик стеження з боку США.
Остання угода між ЄС та США про передачу даних була визнана недійсною Європейським судом у 2020 році. Однак, незважаючи на це рішення, Meta продовжувала передавати дані, наголошуючи на тому, що "без можливості передавати дані через кордони Інтернет ризикує бути розділеним на національні та регіональні сховища".
У зв'язку з цим Ірландська комісія із захисту даних звинуватила компанію в порушенні регламенту захисту даних. Поряд зі штрафом, вона також зобов'язала Мета протягом п'яти місяців припинити передачу даних європейських користувачів в США.
Це найбільший штраф для компанії в сфері захисту персональних даних. Попередній рекордний штраф ЄС у розмірі 746 мільйонів євро був накладений на компанію Amazon у 2021 році.
У заяві Meta йдеться, що вона оскаржить це рішення, в тому числі "невиправданий і непотрібний штраф, який "створює небезпечний прецедент для незліченної безлічі інших компаній".
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