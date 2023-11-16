По суті, це більш зручна й просунута версія популярної утиліти Remote Desktop Connection.

Корпорація Microsoft випустила додаток Windows App, яке стане в пригоді багатьом користувачам. Він дозволяє отримати віддалений доступ до ПК через пристрій на macOS, iOS, iPadOS, а також через браузер або інший комп'ютер з Windows.

Додаток дозволяє підключатися до Windows 365, віртуального робочого столу Azure, Microsoft Dev Box або власного ПК. Як відзначають у Microsoft, утиліта підтримує кілька моніторів, різні роздільні здатності екрана, масштабування і не тільки.

По суті, Windows App – більш зручна і просунута версія Remote Desktop Connection, що використовує хмарне зберігання даних, стрімінг зображення та інші технології. При цьому, якщо є охота, можна не встановлювати Windows App на пристрій, а користуватися браузерною версією, залогінившись в акаунті Microsoft.

Новий додаток поки доступний тільки на iOS, macOS, Windows і через браузер, але пізніше з'явиться версія і для пристроїв Android. Поки потрібно робочий чи навчальний обліковий запис, потім з'явиться підтримка особистого акаунта.

Попередня версія Windows App доступна для завантаження у магазині Microsoft, а також у TestFlight для macOS та iOS-пристроїв. Покрокова інструкція, як під'єднатися з того чи іншого пристрою, є на сайті Microsoft. Його роботу на різних пристроях можна оцінити на відео:

Раніше в Microsoft вибрали найкращі програми для Windows у 2023 році – всі вони безкоштовні. Серед них – оновлений клієнт WhatsApp, програми для малювання та відеоредактори.

Нагадаємо, наприкінці жовтня вийшло найбільше оновлення Windows 11 за всю історію цієї ОС. Розробники оновили "Провідник", додали підтримку RAR-архівів і впровадили технології штучного інтелекту.

А вже восени 2024-го відбудеться вихід Windows 12. Вже відомо, що окрім звичайної версії, буде випущена "полегшена" версія, призначена для комп'ютерів зі слабким "залізом". А упор в новій ОС буде зроблений на ШІ і хмарних технологіях.

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