Розробники оновили "Провідник", додали підтримку RAR-архівів і впровадили технології штучного інтелекту.

Корпорація Microsoft анонсувала великий апдейт Windows 11 Moment 4 ще у вересні, однак поширювався апдейт досить повільно. І ось довгому очікуванню підійшов кінець. Відсьогодні Moment 4 доступна для всіх користувачів актуальної Windows.

Головним нововведенням стала підтримка ШІ-помічника Copilot. Нова кнопка з'явиться на панелі завдань – звідки можна управляти налаштуваннями ПК в форматі запитів в чаті.

Серед інших оновлень – підтримка RAR (TAR, 7z та інших архівів) на рівні системи. Таким чином, сторонній софт для розпакування або стиснення файлів більше не потрібен. Поки у користувачів є можливість тільки відкривати архіви, можливість створювати їх додадуть пізніше.

Крім того, апдейт додав функції на базі ШІ в звичні додатки Paint, "Ножиці" і "Фотографії". Наприклад, ШІ в "Ножицях" дозволяє розпізнавати текст із будь-якого зображення, який можна скопіювати і вставити, наприклад, в текстовий документ або таблицю. А в Paint тепер можна створювати картинки по текстовому опису.

"Провідник" теж оновився: сучасний інтерфейс і кілька функціональних змін з інтеграцією "хмари" та поліпшеною роботою з вкладками. А для геймерів Microsoft додала нативне управління RGB-підсвічуванням.

Як відомо, всі майбутні нововведення "вінди" тепер актуальні тільки для Windows 11. У Microsoft підтвердили, що Windows 10 більше не буде отримувати контентних апдейтів – тільки виправлення помилок і патчі безпеки.

У жовтні Windows 11 виповнилося два роки, проте за цей час "одинадцятці" так і не вдалося стати новим стандартом для ПК-індустрії. Цифри показують, що Windows 11 встановлена тільки на 23% комп'ютерах, Windows 10 – на більш ніж 71%.

А вже в 2024 році відбудеться вихід Windows 12. Відомо, що окрім звичайної версії, буде випущена і Lite-версія, призначена для пристроїв зі слабким "залізом". А упор в новій ОС буде зроблений на ШІ та хмарних технологіях.

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