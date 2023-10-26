Вже відомо, що наступна ОС від Microsoft буде активно інтегруватися з ШІ і хмарними технологіями.

Microsoft в майбутніх версіях Windows планує замінити легендарну кнопку "Пуск", яка вперше з'явилася ще 30 років тому, на віртуального помічника Copilot. Він буде працювати на базі штучного інтелекту і дозволить "переосмислити те, як ми користуємося Windows".

Про це пише PC World з посиланням на гендиректора компанії Сатью Наделлу. Він не назвав конкретних модифікацій ОС, проте натякнув, що легендарного меню може не виявитися вже в Windows 12.

Windows Copilot розробляється Microsoft спільно з творцями ChatGPT й має стати більш просунутою заміною Cortana, яку на початку цього року відправили "на пенсію". Користувач зможе "звернутися" до нього у форматі запитів у чаті, щоб отримати доступ до певних функцій або налаштувань ПК.

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Видання пише, що взаємодія з Windows Copilot буде відбуватися за аналогією з популярними чат-ботами, коли користувач вводить/озвучує запит або вибирає одну із запропонованих дій. ШІ-асистент буде працювати як в самій системі, так і в різних додатках.

Copilot вже представлений у збірках попереднього перегляду Windows 11, але поки що слабо інтегрований у систему. За наявними даними, наступна версія Windows буде активно інтегруватися з ШІ і хмарними технологіями.

Windows 12 – що вже відомо

Очікується, що окрім звичайної версії Windows 12 буде випущена і lite-версія, призначена для пристроїв зі слабким "залізом". Вона стане своєрідною відповіддю Chrome OS і запуститься у всіх.

Також є дані, що в плані дизайну нова "вінда" буде більше схожа на MacOS. Точна дата випуску Windows 12 залишається невідомою, але вже підтверджено, що вона вийде в 2024 році.

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