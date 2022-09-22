Одне з найбільш помітних нововведень – можливість перетягувати ярлики та файли на панель завдань.

У Microsoft приступили до поширення першого великого оновлення для Windows 11, відомого як 22H2. Ця версія включає багато помітних й очікуваних поліпшень.

Наприклад, в ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час Microsoft, все-таки повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

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Що стосується меню з макетами розташування вікон – воно тепер з'являється автоматично при перетягуванні програми до верхньої частини екрана, а після підключення контролера від Xbox до ПК відкривається панель Controller Bar, що дозволяє швидко запускати гри.

Загалом розробники внесли кілька десятків поліпшень, в тому числі оновили деякі старі іконки та змінили ряд пунктів в налаштуваннях.

Для переходу на версію 22H2 зайдіть в розділ "Параметри" > "Центр оновлення Windows" і виберіть "Перевірити наявність оновлень". Апдейт буде поширюватися хвилями, тому поки може бути доступний ще не всім.

Днями Microsoft також оголосила про швидке припинення підтримки Windows 10 (21H1), яка є однією з найпопулярніших версій ОС Microsoft. "Смерть" операційки призначена на 13 грудня 2022 року.

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