Використання Windows 10 (21H1) після 13 грудня потенційно може виявитися небезпечним.

Компанія Microsoft оголосила про швидке припинення підтримки Windows 10 (21H1), яка також відома як Windows 10 May 2021 Update. "Смерть" операційки призначена на 13 грудня 2022 року.

Це означає, що комп'ютери під управлінням Windows 10 21H1, яка була випущена в першому півріччі 2021 року, перестануть отримувати регулярні оновлення, включаючи патчі безпеки, повідомляє портал Bleeping Computer.

Закінчення періоду підтримки торкнеться всіх редакцій Windows 10 (21H1) – Enterprise, Home, Pro, Pro Education і Pro for Workstation. Їх користувачам порекомендували перейти на використання більш актуальної версії операційної системи, щоб уникнути можливих хакерських атак, в яких можуть використовуватися невиправлені уразливості.

Відео дня

При цьому Windows 10 21H1 як і раніше залишається найпопулярнішою версією ОС Microsoft. Згідно з даними агентства AdDuplex на початок 2022 року, нею користувалися близько 35% користувачів ОС від Microsoft.

А тим часом Microsoft готує свій перший ігровий ноутбук. Новинка отримає процесори Intel Core 12-го покоління і картки RTX 3000, а офіційний анонс очікується на спеціальному івенті Surface 22 вересня.

Раніше УНІАН розповідав, які файли та папки можна видалити на диску С, не зламавши при цьому комп'ютер. Це насамперед стане в пригоді власникам ультрабуків з малим об'ємом пам'яті.

Вас також можуть зацікавити новини: