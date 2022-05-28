Мовиться про наліпки для робочого столу, які зазвичай можна побачити в месенджерах.

У рамках нової версії Windows 11 22H2 Microsoft привнесла нові способи налаштування "операційки" на свій смак. Зокрема, мова йде про наліпки для робочого столу.

Про це повідомляє новинний портал WindowsLatest.

Як випливає з назви, нововведення дозволяє користувачам кастомізувати свій робочий стіл за допомогою наліпок. На вибір є різні об'єкти, тварини і навіть аніме-персонажі. Наліпки можна розміщувати поверх шпалер робочого столу, і вони не зникнуть при зміні шпалер.

Зазначається, що поки налички виконують тільки естетичну функцію та не пропонують ніяких додаткових "фішок".

Нагадаємо, реліз Windows 11 відбувся в жовтні 2021 року. Нова система стала красивіше т зручніше, але частини функцій все ще не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

У лютому розробники випустили перше велике оновлення для W11. У ньому виправили деякі неполадки, оновили штатні додатки, а також додали довгоочікувану підтримку Android-додатків.

В планах у Microsoft більше експериментувати з незвичайними функціями "одинадцятки". Канал Dev Channel стане "місцем для інкубації нових ідей". Тут буде вестися робота над довгостроковими завданнями і здійснюватися контроль стану окремих функцій.

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