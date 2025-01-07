Американська авіакомпанія планує встановити високошвидкісний інтернет на всьому своєму флоті.

Американська авіакомпанія United Airlines протестує в лютому технологію супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска для високошвидкісного бортового інтернету на літаках, пише The Independent.

Згідно з повідомленням авіакомпанії, перший комерційний літак Embraer E-175, оснащений Starlink, полетить навесні. А перший рейс магістральних авіаліній очікується, що відбудеться до грудня цього року.

Зазначається, що послуга буде безкоштовною для всіх учасників програми MileagePlus — спеціальної програми для часто літаючих пасажирів United Airlines, яка пропонує винагороди за подорожі за певними типами квитків.

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До кінця 2025 року United Airlines планує переобладнати весь свій регіональний флот двокабінними літаками з технологією Starlink.

Інтернет у пасажирських літаках

Як писав УНІАН, станом на літо 2024 року безкоштовний Wi-Fi пропонувало небагато авіакомпаній, зокрема, JetBlue, Air New Zealand і China Eastern. Багато з бюджетних авіакомпаній, такий як Ryanair, взагалі не пропонують послуг Wi-Fi.

У жовтні літак авіакомпанії Qatar Airways піднявся в повітря з безкоштовним високошвидкісним інтернетом для пасажирів у рамках нового партнерства з компанією Starlink Ілона Маска. У 2025 році перевізник планує встановити цю технологію на весь свій парк літаків Boeing 777 та Airbus A350.

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