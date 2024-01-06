Модель Oukitel WP33 Pro отримала набір унікальних фішок, яких немає у абсолютної більшості апаратів на ринку.

Одна з основних проблем ринку смартфонів полягає в одноманітності доступних пристроїв. Це особливо помітно серед моделей бюджетного і середнього класу – вони майже не відрізняються один від одного ні по дизайну, ні за можливостями.

У маловідомих виробників часом зустрічаються цікаві телефони. Один з таких – Oukitel WP33 Pro. Це захищений смартфон з безліччю не самих очевидних фішок, яких немає у абсолютної більшості апаратів на ринку, пише GSMArena.

Наприклад, він оснащений акумулятором на 22 000 мАг, найбільшим з коли-небудь встановлених у смартфонах. За словами виробника, заряду батареї WP33 Pro вистачить на цілий тиждень при активному використанні, а в режимі очікування він не розрядиться і через місяць. Цей смартфон навіть працює як повербанк, видаючи 18 Вт для зарядки інших гаджетів.

По-друге, смартфон отримав по-справжньому міцний корпус, захищений за армійським стандартом MIL-STD-810H – він не боїться падіння з великої висоти і попадання в воду, а посилені кути дозволяють витримувати найсуворіші умови. Також йому не страшні вода і пил: ступінь захисту тут IP68/IP69K.

Ще одна "фішка" Oukitel Wp33 Pro – величезний динамік. На піку гучність становить 136 дБ, вона здатна "перекричати" навіть автомобільну сирену. Також не забули про стандартні переваги на кшталт великого 6,6-дюймового дисплея, камери нічного бачення і відразу 8/256 Гб пам'яті. Важить смартфон 577 г, товщина корпусу 2,72 див.

Смартфон вже з'явився на AliExpress. Оцінили його в 510 доларів, але це без урахування будь-яких купонів і знижок.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найбільш продуктивних смартфонів станом на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже 17 січня дебютує Samsung Galaxy S24 – ця Android-лінійка буде актуальна весь 2024 рік. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки", а основний упор буде зроблений на ШІ.

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