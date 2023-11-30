Доступна як звичайна версія, так і більш просунута для геймерів з помаранчевою обробкою.

Компанія Xiaomi на честь 10-річчя бренду Redmi провела презентацію, на якій, орім лінійки смартфонів Redmi K70, показала нові недорогі бездротові навушники Buds 5 Pro. Доступна як звичайна версія, так і більш просунута для геймерів.

У плані дизайну новинка сильно нагадує AirPods Pro, хоча кейс тут має більш компактні габарити і округлу форму. Навушники отримали по два динаміки: 10-мм високочастотний і 11-мм сабвуфер з титановим покриттям.

Гарнітура підтримує кодеки LHDC 5.0 і Hi-Res Audio, а затримка сигналу становить 49 мс. Заявлена функція активного шумозаглушення працює з трьома мікрофонами на кожному навушнику з підтримкою AI. Опція "шумодава" обіцяє гасити звуки рівнем до 52 Дб.

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Загальна автономність Buds 5 Pro разом із зарядним кейсом становить аж 38 годин – це рекорд для Redmi. А швидка зарядка за п'ять хвилин дасть дві години роботи. Захист корпусу – IP54.

Гарнітура також вийде в спеціальній версії для геймерів. У ній підтримується підключення по 2,4 ГГц, а затримка знижена до 20 мс. Корпус в чорно-помаранчевому забарвленні повинен радувати око.

Класичні Redmi Buds 5 Pro оцінили в 399 юанів, або приблизно 2000 грн. Геймерська версія навушників коштують на 100 юанів дорожче – 499 юанів (~2500 грн). Поки що ексклюзив для Китаю, але скоро чекаємо в Україні.

Фахівці в області звуку назвали навушники з найкращим шумозаглушенням з усіх доступних на ринку. Apple AirPods Max посіли друге місце, поступившись гарнітурі Sony.

Раніше в цьому місяці компанія Xiaomi випустила відразу два ультрабюджетних смартфона – у них при собі великий екран, оптимальний процесор і багато пам'яті. За ціною $110 і $125 вони повинні стати новими бюджетними хітами виробника.

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