За ціною дешевше 110 доларів він має стати новим бюджетним хітом виробника.

Китайський виробник Xiaomi вивів на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco: С65. Це ультрабюджетна модель дешевше 110 доларів, яка пропонує оптимальне співвідношення ціни і продуктивності.

Новинка багато в чому копіює Poco C55, який вийшов взимку, але отримала дисплей з більш високою частотою оновлення і більш швидку зарядку, також оновили камери, передає GSMArena.

Характеристики Poco C65

Дисплей: 6.74", IPS, HD+, частота 90 Гц, пікова яскравість до 600 ніт;

Процесор: MediaTek Helio G85 – один з кращих в своєму сегменті;

Пам'ять: 6/128 або 8/256 Гбайт, також є окремий слот під MicroSD;

Акумулятор: 5000 мАг, підтримується 18-ватна зарядка;

Камера: 50 Мп (f/1.8), як в Poco C55, але тепер її доповнює не датчик глибини, а макро-модуль на 2 Мп. Селфі-камера – 8 мегапікселів.

У смартфона також є вбудований в клавішу живлення сканер відбитків, 3,5-мм роз'єм для навушників і NFC-модуль. З коробки він працює на Android 13 з MIUI 14. На вибір покупцям будуть доступні три кольори корпусу: чорний, синьо-зелений і фіолетовий.

Відео дня

Старт продажів – вже 11 листопада. Poco C65 оцінили в 109 доларів за версію на 6/128 ГБ, модель на 8/256 ГБ обійдеться покупцям в $129. Це приблизно 3900 і 4600 грн відповідно.

Якщо ви в пошуках балансу ціни і якості, бенчмарк AnTuTu раніше назвав найкращі Android-смартфони "за свої гроші". Як наголошують експерти, під кінець осені на ринку можна знайти все більше бюджетних флагманів.

А якщо ви хочете недорогий айфон, є інформація, що на початку 2024 року має вийти iPhone SE 4. За чутками, він буде оснащений 48-мегапіксельною камерою, як в iPhone 15, а діагональ екрана зросте до 6,1 дюйма.

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