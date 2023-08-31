Як відомо, навушники з активним шумодавом (ANC) допомагають повністю зануритися в музику, зменшуючи вплив шуму на слух користувача. Редактори видання The Verge вирішили дізнатися, які з топових навушників найкращі по частині шумозаглушення.
В рамках експерименту вони відправили в аудіолабораторію Head Acoustics п'ять популярних гарнітур: Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort 45, Bose Noise Canceling 700, Apple AirPods Max, а також Bose QC1 – найперші навушники з ANC, випущені в 2000-му.
Дослідження проводилося в строго контрольованих умовах, де навушники піддавалися впливу різних рівнів шуму, відтворюваних через вісім динаміків. Це дозволило зібрати великі дані про частотну атенюацію, рівень гучності та інші параметри шумозаглушення.
- Згідно з результатами, Sony WH-1000XM5 пропонує найкращу продуктивність у всіх шумових середовищах, насамперед виділяючись своїм пасивним шумозаглушенням.
- Apple AirPods Max посіли друге місце, особливо добре впоравшись в придушенні шуму в кабіні літака, завдяки ефективному шумозаглушенню в нижньому діапазоні частот 100-500 Гц. Також вони виявилися найкращими за якістю дзвінка при роботі ANC.
- Bose QC45 виявилися трохи гірше, але все ж досить ефективними, а після – Bose Noise Canceling 700, найдоступніші з цього квартету навушників.
До речі, місяцем раніше Apple без зайвого шуму випустила нові повнорозмірні навушники з активним шумозаглушенням і автономністю до 40 годин. Гарнітура однаково добре буде працювати і з iPhone, і з Android-гаджетами.
Водночас УНІАН ділився лайфхаком, що робити, коли перестав працювати один навушник. Неробочий навушник може бути вкрай дратівливою проблемою, але зазвичай це відбувається з вини користувача. І вона легко вирішується.