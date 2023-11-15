Apple виробили найкращі iOS-Додатки та ігри 2023 року / фото ua.depositphotos.com

Apple традиційно підбивала підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри в рамках премії App Store Awards. Всього компанія виділила понад 40 проєктів для самих різних платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і Apple TV.

Apple пояснила свій вибір тім, що ці додатки допомогли користувачам у всьому світі "розкрити свій інтерес до малювання, дизайну, відео, освіти, музики, ефективним управлінням часом, тренувань, ігор тощо". 

Найкращі програми 2023 року

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Найкращі ігри 2023 року

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Програми та ігри 2023, які внесли культурний внесок:

  • balance — Menopause Support — додаток, що відстежує симптоми менопаузи та допомагає дізнатися більше про цей стан.
  • Copilot — додаток для складання бюджету та фінансового планування.
  • Endling — зворушлива гра-платформер, в якій матері-лисиці потрібно боротися за виживання себе і своїх дітей після екологічної катастрофи.
  • Finding Hannah — розслаблююча гра-головоломка про жінку, яка переживає кризу середнього віку.
  • How to Say Goodbye — гра-головоломка, доповнена цікавим розповідним сюжетом.
  • Pok Pok Playroom — дитяча гра, заснована на методиці Монтессорі.
  • Proloquo — додаток, розроблений для німих дітей і дорослих, які вивчають альтернативні методи спілкування.
  • Rebel Girls — додаток, в якому зібрали історії впливових жінок.
  • Unpacking — відзначена нагородами медитативна гра.

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Поки додатки та ігри можна встановлювати на яблучні пристрої тільки з App Store, але незабаром Apple доведеться зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Цього вимагає закон Європейського Союзу про цифрові послуги.

Час на впровадження цієї функції у компанії є до березня наступного року. Однак ця можливість, скоріш за все, з'явиться тільки в країнах ЄС, тому буде недоступна користувачам з США або України.

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