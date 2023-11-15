Компанія назвала переможців App Store Awards й вибрала понад 40 найкращих ігор і додатків.

Apple традиційно підбивала підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри в рамках премії App Store Awards. Всього компанія виділила понад 40 проєктів для самих різних платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і Apple TV.

Apple пояснила свій вибір тім, що ці додатки допомогли користувачам у всьому світі "розкрити свій інтерес до малювання, дизайну, відео, освіти, музики, ефективним управлінням часом, тренувань, ігор тощо".

Найкращі програми 2023 року

Відео дня

Найкращі ігри 2023 року

Програми та ігри 2023, які внесли культурний внесок:

Поки додатки та ігри можна встановлювати на яблучні пристрої тільки з App Store, але незабаром Apple доведеться зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Цього вимагає закон Європейського Союзу про цифрові послуги.

Час на впровадження цієї функції у компанії є до березня наступного року. Однак ця можливість, скоріш за все, з'явиться тільки в країнах ЄС, тому буде недоступна користувачам з США або України.

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