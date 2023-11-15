Apple традиційно підбивала підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри в рамках премії App Store Awards. Всього компанія виділила понад 40 проєктів для самих різних платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і Apple TV.
Apple пояснила свій вибір тім, що ці додатки допомогли користувачам у всьому світі "розкрити свій інтерес до малювання, дизайну, відео, освіти, музики, ефективним управлінням часом, тренувань, ігор тощо".
Найкращі програми 2023 року
- iPhone — AllTrails, Duolingo, Flighty.
- iPad — Concepts, DaVinci Resolve, Prêt-à-Makeup.
- Mac — Linearity Curve, Photomator, Portal.
- Apple TV — Bugsnax, FitOn, MUBI.
- Apple Watch — Planny, SmartGym, Tide Guide.
Найкращі ігри 2023 року
- iPhone — Afterplace, Honkai: Star Rail, Vampire Survivors.
- iPad — Eggy Party, Lost in Play, Pocket City 2.
- Mac — ELEX II, Lies of P, Return to Monkey Island.
- Apple Arcade — Cityscapes: Sim Builder, Hello Kitty Island Adventure, stitch.
Програми та ігри 2023, які внесли культурний внесок:
- balance — Menopause Support — додаток, що відстежує симптоми менопаузи та допомагає дізнатися більше про цей стан.
- Copilot — додаток для складання бюджету та фінансового планування.
- Endling — зворушлива гра-платформер, в якій матері-лисиці потрібно боротися за виживання себе і своїх дітей після екологічної катастрофи.
- Finding Hannah — розслаблююча гра-головоломка про жінку, яка переживає кризу середнього віку.
- How to Say Goodbye — гра-головоломка, доповнена цікавим розповідним сюжетом.
- Pok Pok Playroom — дитяча гра, заснована на методиці Монтессорі.
- Proloquo — додаток, розроблений для німих дітей і дорослих, які вивчають альтернативні методи спілкування.
- Rebel Girls — додаток, в якому зібрали історії впливових жінок.
- Unpacking — відзначена нагородами медитативна гра.
Поки додатки та ігри можна встановлювати на яблучні пристрої тільки з App Store, але незабаром Apple доведеться зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Цього вимагає закон Європейського Союзу про цифрові послуги.
Час на впровадження цієї функції у компанії є до березня наступного року. Однак ця можливість, скоріш за все, з'явиться тільки в країнах ЄС, тому буде недоступна користувачам з США або України.