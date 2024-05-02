У найдоступнішій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій – OnePlus 12.

Творці найвідомішого мобільного бенчмарка AnTuTu випустили свіжий рейтинг найвигідніших смартфонів 2024 року. Усі гаджети розбиті на чотири цінові категорії – саме вони пропонують найкраще співвідношення вартості та продуктивності, принаймні з огляду на роздрібні ціни в Китаї.

Найвигіднішою покупкою сьогодні експерти називають смартфони серії Redmi K70 – вони найкращі у своїх цінових категоріях. Своєю чергою, найвигідніший для придбання флагман пропонує OnePlus.

До 275 доларів . У найдоступнішій категорії лідирує модель Redmi K70 у конфігурації 8+256 ГБ. Це збалансований бюджетник з Dimensity 8300 Ultra, 120-герцовим OLED-екраном, і батареєю на 5500 мАг зі швидкою зарядкою 90 Вт. Друге і третє місця дісталося Realme GT Neo6 SE і Oppo K10.

. У найдоступнішій категорії лідирує модель Redmi K70 у конфігурації 8+256 ГБ. Це збалансований бюджетник з Dimensity 8300 Ultra, 120-герцовим OLED-екраном, і батареєю на 5500 мАг зі швидкою зарядкою 90 Вт. Друге і третє місця дісталося Realme GT Neo6 SE і Oppo K10. До 420 доларів . Цей рейтинг очолив iQOO Neo9 – потужний ігровий смартфон зі Snapdragon 8 Gen 2, екраном 144 Гц і 120 Вт зарядкою. На другому місці - старший брат iQOO Neo9 Pro, але з Dimensity 9300, а замикає трійку лідерів у цій категорії Redmi K60 Extreme Edition.

. Цей рейтинг очолив iQOO Neo9 – потужний ігровий смартфон зі Snapdragon 8 Gen 2, екраном 144 Гц і 120 Вт зарядкою. На другому місці - старший брат iQOO Neo9 Pro, але з Dimensity 9300, а замикає трійку лідерів у цій категорії Redmi K60 Extreme Edition. До 560 доларів. У сегменті дорожчих пристроїв лідирує ще один апарат Redmi – K70 Pro. Поки що це найдоступніший смартфон на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. На другому і третьому місцях – Realme GT5 Pro і iQOO 12.

У сегменті дорожчих пристроїв лідирує ще один апарат Redmi – K70 Pro. Поки що це найдоступніший смартфон на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. На другому і третьому місцях – Realme GT5 Pro і iQOO 12. Від 560 доларів . У найдорожчій категорії лідером є OnePlus 12, який отримав передовий чіп, нову камеру і дуже яскравий дисплей. На другому і третьому місцях – Nubia Z60 Ultra і Xiaomi 14 Pro.

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Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають апарати Asus, iQOO і Red Magic.

А Huawei представила свої найбільш просунуті смартфони - конкуренти S24 і iPhone 15. Усі моделі отримали основну камеру зі змінною діафрагмою і перископ, а також незвичайний дизайн і топові екрани OLED.

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