Китайська компанія Infinix, про яку багато хто міг навіть не чути, привезла на виставку MWC 2024 новий ігровий смартфон. Модель GT Ultra вважається найпотужнішим телефоном на ринку, нехай і неофіційно.
Згідно з офіційними даними, апарат отримав процесор Dimensity 9300, який набрав у бенчмарку AnTuTu 2,2 млн балів. Девайс має дисплей із роздільною здатністю WQHD+ і частотою 144 Гц. Задня панель оснащена екраном з електронним чорнилом, який змінює колір і дає змогу створювати візерунки.
Утім, головна фішка GT Ultra – активне охолодження CoolMax. Смартфон оснащено кулером, який охолоджує процесор і основні компоненти, виводячи тепле повітря назовні. За заявою компанії, ця система сприяє зниженню температури на 10 градусів і забезпечує поліпшену продуктивність чипсета.
Друга "вау-фіча" – дистанційна бездротова зарядка Infinix AirCharge, заснована на технології магнітного резонансу з кількома котушками. Вона дає змогу заряджати смартфон на відстані до 20 см і під кутом до 60°, забезпечуючи фактичну потужність до 7,5 Вт.
Інші характеристики Infinix GT Ultra виробник не розкрив. Повноцінна презентація очікується найближчими тижнями – тоді ж ми і дізнаємося про ціну флагмана.
А поки що найпотужнішим смартфоном із доступних на ринку є OPPO Find X7. У бенчмарку AnTuTu він набирає 2,209 млн балів. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах показує 1,64 млн бала.
Що стосується смартфонів середнього класу, то тут найпотужнішим вважається Redmi K70E на базі чипсета Dimensity 8300-Ultra. Він помітно випереджає всіх конкурентів і напевно ще не скоро поступиться своїм місцем новому лідеру.