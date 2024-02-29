У бенчмарку AnTuTu телефон набирає понад 2,2 мільйона балів. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах показує 1,64 млн бала.

Китайська компанія Infinix, про яку багато хто міг навіть не чути, привезла на виставку MWC 2024 новий ігровий смартфон. Модель GT Ultra вважається найпотужнішим телефоном на ринку, нехай і неофіційно.

Згідно з офіційними даними, апарат отримав процесор Dimensity 9300, який набрав у бенчмарку AnTuTu 2,2 млн балів. Девайс має дисплей із роздільною здатністю WQHD+ і частотою 144 Гц. Задня панель оснащена екраном з електронним чорнилом, який змінює колір і дає змогу створювати візерунки.

Утім, головна фішка GT Ultra – активне охолодження CoolMax. Смартфон оснащено кулером, який охолоджує процесор і основні компоненти, виводячи тепле повітря назовні. За заявою компанії, ця система сприяє зниженню температури на 10 градусів і забезпечує поліпшену продуктивність чипсета.

Відео дня

Друга "вау-фіча" – дистанційна бездротова зарядка Infinix AirCharge, заснована на технології магнітного резонансу з кількома котушками. Вона дає змогу заряджати смартфон на відстані до 20 см і під кутом до 60°, забезпечуючи фактичну потужність до 7,5 Вт.

Інші характеристики Infinix GT Ultra виробник не розкрив. Повноцінна презентація очікується найближчими тижнями – тоді ж ми і дізнаємося про ціну флагмана.

А поки що найпотужнішим смартфоном із доступних на ринку є OPPO Find X7. У бенчмарку AnTuTu він набирає 2,209 млн балів. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах показує 1,64 млн бала.

Що стосується смартфонів середнього класу, то тут найпотужнішим вважається Redmi K70E на базі чипсета Dimensity 8300-Ultra. Він помітно випереджає всіх конкурентів і напевно ще не скоро поступиться своїм місцем новому лідеру.

Вас також можуть зацікавити новини: