Найбільшою симпатією користуються старі моделі, які відрізняються компактним дизайном, в порівнянні з більш сучасними версіями.

У мережі з'явився цікавий рейтинг найулюбленіших користувачами смартфонів і планшетів Apple – він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки їх власників. Як виявилося, нові айфони не так вже всім подобаються.

Перше місце дісталося оригінальному iPhone SE 2016 року – пристрій має 97,9% позитивних відгуків. За ним слідують iPad Air 4 (97,7%), iPhone 6s+ (97,1%), iPhone 6s (96,7%) і iPad Pro другого покоління (96,6%). Всього в топ-10 потрапили три смартфони і сім планшетів.

Як випливає зі звіту, найбільш високооціненим користувачами сучасним смартфоном Apple став iPhone 12 mini. Попри позитивні оцінки користувачів, минулого року компанія відмовилася від лінійки "міні" на користь Plus – моделі зі збільшеним дисплеєм, але без функцій Pro-версії.

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При цьому актуальна серія iPhone 14 не потрапила навіть в топ-30 "народного" рейтингу. Pro-моделі набрали 84,98% і 82,84% позитивних відгуків, посівши 32-е і 35-е місце відповідно. Дешевший iPhone 14 і зовсім опинився на 43-му місці з показником задоволеності 76,14%.

Apple, скоріш за все, "поховала" лінійку iPhone SE

За даними інсайдерів, умовний iPhone SE 4 більше не входить в плани Apple. Всьому причиною низький попит на бюджетні моделі смартфонів компанії. Цифри показують, що користувачам цікаві тільки Pro-моделі номерних айфонів, які отримують всі головні фішки.

Нагадаємо, актуальна модель iPhone SE була випущена в березні 2022 року за $430. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

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