Стартап Anthropic, заснований колишніми співробітниками OpenAI, вже працює над технологіями, які можуть стати першим кроком до цієї мети.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де, окрім іншого, обговорювали майбутнє штучного інтелекту, голова компанії Anthropic Даріо Амоеді зробив гучну заяву: завдяки ШІ людське життя може подвоїтися протягом наступного десятиліття.

Близький конкурент OpenAI висловив цю думку на панелі "Технології у світі", де прогнози Амоеді щодо швидкості, з якою світ зміниться внаслідок впровадження ШІ, були найоптимістичнішими, пише Gizmodo.

"Подвоєння тривалості життя людини – не божевілля. Якщо ШІ зможе прискорити цей процес, ми досягнемо цього через п'ять-десять років. Таке стане можливим, якщо ми справді глибоко і правильно розберемося з цим штучним інтелектом", – сказав Амоеді і додав, що Anthropic уже працює над технологіями, які можуть стати першим кроком до цієї мети.

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Якщо ці прогнози справдяться, то через 10 років середня тривалість людського життя може сягнути 140-160 років, що істотно перевищує максимальний вік, якого коли-небудь досягала людина. Наразі офіційний рекорд становить 122 роки і 164 дні.

Втім, наскільки це реально – покаже час. За останні роки ШІ вже дивував нас своїми можливостями, хай поки що й не такими масштабними.

Водночас Амодеї, який працював віце-президентом із досліджень в OpenAI, вважає, що до 2026 або 2027 року окремі АІ-моделі перевершать людей практично у всіх сферах. Схожі терміни домінування ШІ раніше озвучував і глава SpaceX Ілон Маск.

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих заяв: глава OpenAI повідомив про готовність компанії створити "суперінтелект", а вчені Google стверджували, що навчилися копіювати особистість людини всього за 2 години.

Також у найближчі пару років очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, андроїди замінять більшу частину рутинної людської роботи. Але Маск запевняє, що вони не мають наміру відбирати робочі місця у самих людей.

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