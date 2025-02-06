Для створення діпфейка нейромережі достатньо однієї фотографії та запису голосу.

Компанія ByteDance, власник TikTok, випустила проєкт під назвою OmniHuman-1. Це генератор deepfake-відео, який вміє "оживляти" зображення і синхронізувати відео з завантаженим аудіо.

У TechCrunch підкреслюють, що діпфейки, які генерує OmniHuman-1, виходять "можливо, найреалістичнішими" серед конкурентів. Вони не обмежені за тривалістю, а як основу можна використовувати будь-який знімок, навіть чорно-білий.

Для створення діпфейка нейромережі достатньо однієї фотографії та запису голосу. У користувачів є доступ до декількох налаштувань, включно зі співвідношенням сторін і "пропорціями тіла" суб'єкта. А ще можна додати взаємодію сторонніми предметами на фото, якщо вони є.

Відео дня

Дослідники Bytedance кажуть, що вони навчили OmniHuman-1 приблизно на 18 700 годинах відеоданих із використанням нового підходу "omni-conditions", який дає змогу цій ШІ-моделі навчатися на набагато більших і різноманітніших наборах даних, ніж попередні методи.

Як приклад розробники продемонстрували згенеровану лекцію Альберта Ейнштейна. У OmniHuman-1 є безкоштовна демоверсія. Щоправда, просто зараз вона не працює.

Раніше компанія OpenAI відкрила доступ до пошукових інструментівChatGPTSearch для всіх користувачів. Це робить ШІ-пошук ChatGPT прямим конкурентом Google та інших популярних пошуковиків.

УНІАН розповідав, що Apple вимкнула АІ-повідомлення в iPhone через фейкові та лякаючі заголовки. Попри оптимізм Тіма Кука в тому, що для Купертіно важливо бути "кращими, а не першими", співробітники Apple вважають, що компанія відстає в перегонах ШІ щонайменше на 2 роки.

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