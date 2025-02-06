Розробник ChatGPT відкрив доступ до свого ШІ-пошуковика для всіх користувачів

Це робить ШІ-пошук OpenAI прямим конкурентом Google та інших пошукових систем.

Компанія OpenAI відкрила доступ до пошукових інструментів ChatGPT Search для кожного охочого – для його використання більше не потрібно ні купувати підписку, ні входити в обліковий запис, про що розробник повідомив у соцмережах.

ШІ-пошук було запущено в листопаді 2024 року. Спочатку він був доступний тільки платним користувачам ChatGPT, а в грудні доступ до пошуковика отримали і безкоштовні користувачі.

Функція вбудована в ChatGPT і працює на основі GPT-4o. Щоб виконати пошук у мережі, необхідно лише натиснути на кнопку глобуса у вікні для введення запиту. Чат-бот відповість із посиланнями на веб-джерела, а в новому чаті можна поставити уточнювальні запитання.

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Тепер, коли вхід у систему необов'язковий, це робить ШІ-пошук OpenAI прямим конкурентом Google та інших популярних пошуковиків. Проте, на відміну від них, ChatGPT самостійно визначає, коли потрібно шукати інформацію в мережі, а коли достатньо звернутися до власної бази даних.

Раніше OpenAI оголосила про запуск Deep Research – спеціального режиму ChatGPT для "глибоких досліджень", під час якого він описує кожен свій крок, а за підсумком роботи надає не тільки текст, а й графіки, ілюстрації та джерела. Такий процес може займати пів години.

Тим часом творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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