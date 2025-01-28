Президент США заявив, що хотів би побачити "цінову війну" за додаток.

Президент США Дональд Трамп припустив, що компанія Microsoft веде переговори про придбання TikTok і він хотів би бачити "цінову війну" за додаток. Про це пише The Guardian.

"Я б сказав, так", – відповів він на відповідне запитання, додавши, що до TikTok виявляють величезний інтерес.

Це вже друга спроба Microsoft придбати TikTok. Перша була 2020 року, але тоді переговори зірвалися. 2021 року гендиректор Microsoft Сатья Наделла називав переговори про купівлю компанією частки в американському підрозділі TikTok "найдивнішою річчю, над якою він коли-небудь працював".

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Наразі в TikTok, що налічує близько 170 млн американських користувачів, діє 75-денна відстрочка від адміністрації Трампа. До цього, 19 січня, TikTok було забанено на один день перед набуттям чинності закону, що зобов'язує китайську материнську компанію ByteDance продати свою частку в застосунку або зіткнутися із забороною.

Минулого тижня ЗМІ писали, що адміністрація Трампа веде переговори з кількома компаніями про купівлю TikTok і, імовірно, ухвалить рішення щодо майбутнього популярного застосунку в найближчі 30 днів. Угода, яку пропонує Білий дім, передбачає, що ByteDance збереже міноритарну частку в TikTok.

До цього з'явилася інформація, що одним із претендентів на купівлю TikTok у США є Ілон Маск, ба більше, сам Трамп заявив, що підтримуватиме його.

Нагадаємо, Instagram у день блокування TikTok збільшив тривалість Reels до 3 хвилин. У жовтні 2024 року таке ж оновлення отримали YouTube Shorts – там ліміт на тривалість відео до 3 хвилин збільшили з 60 секунд, щоб конкурувати з TikTok.

Тим часом учені провели дослідження і дізналися, як короткі відео з TikTok, Youtube та Instagram впливають на організм людини. І результати лякають.

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