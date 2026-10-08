Google випустила новий інструмент для виявлення ШІ-контенту: як він працює

Раніше доступ до детектора мали лише партнери компанії, а тепер ним може скористатися будь-хто.

Google відкрила для всіх користувачів інструмент SynthID Detector, який дозволяє перевірити, чи були зображення, відео або аудіо створені (або змінені) за допомогою штучного інтелекту. Раніше детектор був доступний лише партнерам компанії.

Як повідомляє The Independent, технологія базується на непомітних водяних знаках SynthID, які вбудовуються в контент, створений ШІ. Google вже нанесла такі позначки на понад 180 млрд зображень і відео, а також на аудіоконтент загальною тривалістю близько 240 000 років.

Детектор ШІ-контенту безкоштовно доступний у веб-версії – достатньо авторизуватися та завантажити файл, після чого система запустить перевірку на наявність відповідного водяного знака. Цю технологію підтримують не тільки продукти Google, а й рішення OpenAI, NVIDIA та Kakao. У майбутньому маркери SynthID з’являться в Apple Intelligence.

Відео дня

Водяні знаки непомітні для людини, але зберігаються навіть після редагування файлу – наприклад, обрізки зображення, застосування фільтрів або стиснення.

При цьому в компанії наголошують, що відсутність водяного знака аж ніяк не гарантує, що контент був створений людиною. SynthID Detector розпізнає лише ті файли, у які було вбудовано підтримуваний водяний знак Google. Тому зображення чи відео, створене іншою системою ШІ без SynthID, може не пройти перевірку.

Запуск і розширення технології SynthID Detector відповідають вимогам європейського Закону про штучний інтелект (EU AI Act). Він зобов’язує платформи з генеративним ШІ робити створений ними контент розпізнаваним для автоматизованих систем.

Раніше OpenAI оголосила, що почне позначати водяними знаками відповіді ChatGPT. Однак зміни торкнуться лише користувачів із країн ЄС.

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