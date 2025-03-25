Тільки для власників відеокарт GeForce RTX з 12 ГБ пам'яті або більше.

Компанія Nvidia оголосила про вихід свого ігрового помічника на базі штучного інтелекту, анонсованого минулого року. Project G-Assist можна знайти у фірмовому застосунку для комп'ютерів.

ШІ, крім усього іншого, здатний провести діагностику комп'ютера, дати рекомендації щодо налаштувань, відповісти на запитання про залізо і софт і навіть розігнати відеокарту.

Крім того, користувачі можуть попросити у ШІ допомоги з проходженням ігор, вибором персонажа або складанням білда. G-Assist запускається локально, тому доступ до мережі при цьому не потрібен. Давати команди можна текстом або голосом. Список команд доступний на сайті Nvidia.

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Але є один нюанс: технологія працює тільки на комп'ютерах із настільними відеокартами GeForce RTX. Потрібна 30-та серія і 12 ГБ відеопам'яті мінімум. На ноутбуках технологія запрацює пізніше.

Завантажити Project G-Assist можна через застосунок NVIDIA App у вкладці Home у розділі Discovery. G-Assist активується командою Alt+G.

Раніше цього місяця Microsoft представила ШІ-напарника, який допоможе людям із проходженням ігор. Протестувати Copilot for Gaming можна буде вже у квітні через мобільний додаток Xbox.

УНІАН розповідав про бізнесмена, який зробив відеогру за допомогою ШІ і тепер заробляє 90 тисяч доларів на місяць. Проєкт привернув увагу Ілона Маска і надихнув інших розробників.

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