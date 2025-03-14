Протестувати Copilot for Gaming можна буде вже у квітні через мобільний додаток Xbox.

Microsoft більш детально розповіла про Copilot for Gaming. Це ШІ-напарник, який виступатиме помічником і напарником користувачів як усередині, так і поза іграми.

Під час проходження Copilot даватиме геймерам поради, гайди та корисну інформацію про ігровий світ, а також аналізуватиме геймплей, щоб давати більш персоналізовані рекомендації, пише The Verge.

Розробники вважають, що наявність інструменту, який буде в реальному часі відповідати на запитання і давати поради, може кардинально змінити спосіб проходження ігор і навіть залишити практику пошуку гайдів у минулому. Ви просто запитаєте це у штучного інтелекту.

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Із прикладів, які навела компанія – Copilot for Gaming аналізував стиль гравця в Overwatch 2 і радив йому персонажів із поясненням, чому вони допоможуть йому грати краще. В іншій демонстрації ШІ-напарник розповів, як створювати предмети в Minecraft.

Протестувати Copilot for Gaming можна буде вже у квітні через мобільний застосунок Xbox. Надалі технологію планують інтегрувати на консолі та ПК, але точні терміни поки що не уточнюються.

Раніше Google представила свого ШІ-компаньйона, який допоможе геймерам проходити ігри в кооперативному режимі і зможе поговорити з ними. Причому на цілком конкретних прикладах. Компанія співпрацює з творцями No Man's Sky, Teardown, Valheim та інших популярних тайтлів.

В ігровій індустрії дедалі частіше точаться дебати на тему застосування ШІ у створенні ігор. Генеральний директор Take-Two Interactive, компанії-видавця GTA, вважає, що "хіти створюються геніями, а не набором обчислень". ШІ лише дасть змогу краще й ефективніше виконувати цю роботу.

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