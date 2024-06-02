ChatGPT для геймерів: Nvidia представила ігрового помічника на базі ШІ

Штучний інтелект допоможе в проходженні ігор, а також дасть поради щодо налаштування обладнання.

Корпорація Nvidia слідом за Microsoft анонсувала свого ігрового помічника на базі штучного інтелекту. Project G-Assist даватиме користувачам комп'ютерів поради щодо проходження ігор і налаштування обладнання.

Природно, для роботи ШІ-помічника потрібна буде відеокарта Nvidia GeForce RTX. Хоч поки незрозуміло, чи будуть якісь додаткові умови для роботи і в яких іграх він буде застосовуватися, передає VideoCardz.

Судячи зі скріншотів, цей процес нагадуватиме спілкування з ChatGPT, який працює у вікні прямо поверх запущеної гри. Людина ставить запитання, і у реальному часі отримує відповідь. Наприклад, можна дізнатися Project G-Assist гайд з прокачування навичок персонажа, місце знаходження "лута" або рецепт крафта.

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У цьому анонсі є один дуже цікавий аспект. Річ у тім, що спочатку про G-Assist стало відомо ще в 2017 році, але тоді це був першоквітневий жарт. Тепер розробку вирішили втілити в життя, оскільки час настав – сучасні технології дозволяють.

Очевидно, що штучний інтелект і помічники суттєво змінять спосіб проходження ігор і щонайменше залишать у минулому практику пошуку гайдів. Ви просто запитаєте що вам потрібно у нейромережі.

Коли Nvidia G-Assist стане доступний всім охочим, поки не говорять. Але навряд чи це займе багато часу. У березні 2024 року Google теж представила свого ШІ-компаньйона, який зможе проходити будь-які ігри з вами, зокрема в кооперативному режимі.

Водночас Nvidia показувала, який вигляд можуть мати ігри зі штучним інтелектом. Технологія ACE for Games допоможе в навчанні NPC вільного спілкування з гравцем і автоматичного розпізнавання мови та перетворення тексту в мову.

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