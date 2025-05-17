"iOS версія не працюватиме, поки Apple не дасть нам дозвіл", - Epic Games.

Fortnite знову не потрапить на iOS. Apple заблокувала спробу повернути гру в App Store. За словами глави Epic Тіма Суїні, компанія відправила збірку Fortnite на розгляд 9 травня, але через майже тиждень Apple так і не схвалила реліз. А 14 травня стало зрозуміло: гру просто не пропустили.

Epic підтвердила: Fortnite не зможе вийти не тільки в американському App Store, а й в Epic Games Store для iOS у країнах Євросоюзу. Доки Apple не змінить свою позицію, гра буде офлайн на всіх iOS-пристроях.

Ця історія триває з 2020 року, коли Epic спробувала обійти комісію Apple у 30% за внутрішньоігрові купівлі, вбудувавши в гру пряму оплату. У відповідь Apple викинула Fortnite з App Store і видалила акаунт розробника Epic.

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Судові тяжби тривали роками і частково завершилися у 2021-му, коли Apple зобов'язали дозволити розробникам вказувати посилання на зовнішні платіжні системи. Але Apple тут же ввела нову схему: 27% комісія навіть за зовнішні оплати і попередження про ризики використання сторонніх платіжок.

Однак місяць тому американський суд вирішив, що Apple порушила судову постанову 2021 року, а віцепрезидент компанії Алекс Роман навіть збрехав під присягою. Apple тепер загрожують кримінальні наслідки за невиконання рішення суду, включно з потенційною справою про неповагу до суду.

Epic одразу ж заявила, що готується повернути Fortnite в App Store уже в травні. Компанія навіть змінила систему заохочень: тепер гравцям повертають 20% від суми, витраченої в Fortnite, Rocket League або Fall Guys, якщо купівля була зроблена безпосередньо через Epic, а не через платформу Apple.

Але Apple знову поставила стіну. І хоча формальних коментарів від неї поки немає, судячи з дій, вона, як і раніше, не зацікавлена в поверненні Epic на iOS.

Тім Суїні також нагадав, що живі багатоплатформні сервіси не можуть нормально працювати, якщо платформотримачі на кшталт Apple ставлять палиці в колеса та затримують релізи. Fortnite - це не статична гра, а проєкт, що постійно розвивається, і для нього критично важливо виходити на всіх платформах одночасно.

Раніше ми розповідали, що глава Epic Games Тім Суїні назвав лаунчер EGS кострубатим. Водночас Суїні порівняв свій магазин зі Steam, зазначивши, що над платформою Valve працювали найкращі програмісти.

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