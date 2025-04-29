Нова безкоштовна ШІ-модель із Китаю перевершила ChatGPT і DeepSeek: як скористатися

Випробувати її можна як у веб-версії, так і однойменному застосунку.

Китайська Alibaba випустила третє покоління великих мовних моделей Qwen. Судячи з тестів, вони обходять свіжі o1 і o3-mini від OpenAI, а також DeepSeek R1 і Grok 3 Маска, пише портал TechCrunch.

Сімейство Qwen 3 представляє гібридний підхід до розв'язування проблем: це одночасно "думаюча" модель і ні. У першому режимі модель покроково аналізує проблему і видає комплексну відповідь. Режим "недумання" підійде для швидких повсякденних запитів із миттєвим відгуком.

Деякі моделі також використовують змішану архітектуру експертів (MoE), підвищуючи обчислювальну ефективність завдяки розбиттю завдань на частини та їхньому передаванню дрібнішим, спеціалізованим "експертним" моделям.

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Більшість моделей Qwen 3 вже доступні для скачування за "відкритою" ліцензією на платформах Hugging Face і GitHub. Крім того, Qwen 3 можна запускати локально – вони варіюються за розміром від 0,6 млрд до 235 млрд параметрів.

Використовувати ШІ-моделі Qwen 3 також можна у веб-версії або в мобільному застосунку для iOS і Android. Нейромережа підтримує 119 мов, включно з українською та російською.

Популярність ChatGPT продовжує досягати нових висот, і в березні цього року він обігнав TikTok та Instagram, ставши найбільш завантажуваним додатком у світі. За місяць його встановили 46 млн разів.

Піку популярності ChatGPT сприяв вірусний тренд, що полягає в генерації зображень у стилі мультфільмів Ghibli. В OpenAI говорили, що попит був настільки високим, що "плавив" графічні процесори компанії.

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