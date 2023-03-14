Нейромережа намалювала українські міста в образі героїв 17-19 століть / фото Олексій Іванов, УНІАН

Серед українців все більшою популярністю користуються нейромережі, що малюють за словами. За останні роки ці генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які перемагають у конкурсі мистецтв.

Один з користувачів Facebook довірив нейромережі створити українські міста в образі героїв 17-19 століть. Отриманими результатами ми ділимося з вами нижче.

Зокрема, столиця постає перед нами суворим монархом, а Одеса – молодою дівчиною на морському узбережжі.

Відео дня

Фото Нейромережа 14 березня 2023 Сімферополь /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Донецьк /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Луганськ /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Житомир /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Ужгород /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Суми /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Івано-Франківськ /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Херсон /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Полтава /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Львів /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Вінниця /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Одеса /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Чернівці /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Тернопіль /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Хмельницький /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Черкаси /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Запоріжжя /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Луцьк /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Харків /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Кропивницький /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Чернігів /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Рівне /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Миколаїв /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Дніпро /  © facebook/kormanalex
Фото Нейромережа 14 березня 2023 Київ /  © facebook/kormanalex

Midjourney – на сьогодні, мабуть, найбільш "просунута" нейромережа для створення зображень. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами й картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи. 

Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, що малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки. 

Серед українських користувачів також "завірусилася" нейромережа, яка робить з вас героя аніме. Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.

Вас також можуть зацікавити новини: