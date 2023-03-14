Зокрема, столиця постає перед нами суворим монархом, а Одеса – молодою дівчиною на морському узбережжі.

Серед українців все більшою популярністю користуються нейромережі, що малюють за словами. За останні роки ці генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які перемагають у конкурсі мистецтв.

Один з користувачів Facebook довірив нейромережі створити українські міста в образі героїв 17-19 століть. Отриманими результатами ми ділимося з вами нижче.

Зокрема, столиця постає перед нами суворим монархом, а Одеса – молодою дівчиною на морському узбережжі.

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Midjourney – на сьогодні, мабуть, найбільш "просунута" нейромережа для створення зображень. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами й картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи.

Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, що малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки.

Серед українських користувачів також "завірусилася" нейромережа, яка робить з вас героя аніме. Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.

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