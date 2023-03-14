Серед українців все більшою популярністю користуються нейромережі, що малюють за словами. За останні роки ці генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які перемагають у конкурсі мистецтв.
Один з користувачів Facebook довірив нейромережі створити українські міста в образі героїв 17-19 століть. Отриманими результатами ми ділимося з вами нижче.
Зокрема, столиця постає перед нами суворим монархом, а Одеса – молодою дівчиною на морському узбережжі.
Midjourney – на сьогодні, мабуть, найбільш "просунута" нейромережа для створення зображень. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами й картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи.
Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, що малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки.
Серед українських користувачів також "завірусилася" нейромережа, яка робить з вас героя аніме. Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.