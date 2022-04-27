Наразі проходить удосконалення послуг для внутрішньо переміщених осіб.

До застосунку "Дія" повертаються старі послуги, які тимчасово були недоступні через питання безпеки. Також з'являться і нові фічі, зокрема, можливість одружитися через смартфон

Про це в бесіді з "РБК-Україна" розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, зараз у відомстві проходить удосконалення послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): отримання статусу і виплат. Також у планах деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти

Міністр підкреслив, що їх головна мета – відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн. І додав, що наразі робота здебільшого йде над тим, що "вже для всіх зрозуміло".

"Наприклад, зараз хочемо перенести "єМалятко" в мобільний додаток "Дія", щоб людина, коли народилася дитина, могла її зареєструвати з власного смартфона. Хочемо комплекс послуг для ФОП також зробити доступним на смартфоні, а не лише на портал", – сказав Федоров.

Віцепрем'єр також пообіцяв, що скоро і шлюб можна буде укласти, не виходячи з дому.

"Ми поки що зробили на порталі можливість подати документи онлайн. Але, гадаю, що ми змінимо філософію цієї послуги, щоб можна було на смартфоні не просто подати документи, а й зареєструвати шлюб", – додав Федоров.

Раніше УНІАН вже писав, що Мінцифри роздає Starlink Маска в Чернігівській області. Він буде доступний в школах, бібліотеках і амбулаторіях усім охочим.

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