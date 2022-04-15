Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює.

У застосунку "Дія" знову з'явилася можливість показувати посвідчення водія і техпаспорт.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення рф в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки. Саме тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні в Дії", - зазначив міністр.

Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює.

"Тож права і техпаспорт підтягнуться в Дію автоматично після авторизації в застосунку", - запевнив Федоров.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію.

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