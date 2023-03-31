Компанія Nvidia нарешті звернула увагу на підроблені відеокарти GeForce, створені китайськими умільцями. Йдеться про карти від маловідомих брендів на кшталт 51RISC, Corn і MLLSE, через які на ринку з'явилися гібриди за типом GeForce RTX 3070 TiM.
Наразі виробник чіпів співпрацює з провідними китайськими платформами електронної комерції, щоб ті знімали з продажу неофіційну продукцію, повідомляє портал Tom's Hardware.
Зазначається, що протягом багатьох років підроблені GeForce випускалися тільки для внутрішнього ринку. Однак сьогодні їх також можна зустріти й за межами Китаю на великих майданчиках на кшталт Amazon або Ebay.
У більшості випадків відеокарти подібних китайських брендів, як правило, коштують в рази дешевше офіційних моделей від відомих виробників. Ба більше, велика кількість таких відеоприскорювачів були у вжитку або є відновленими.
В той самий час деякі продавці навіть змінюють маркування чіпів пам'яті, щоб видавати б/у карти за майже нові, тоді як інші – встановлюють мобільні відеокарти для ноутбуків на десктопні плати.
У зв'язку з цим всі провідні китайські торгові платформи заборонили продаж старих, відремонтованих і фейкових GeForce різних поколінь. Nvidia ж, своєю чергою, рекомендує купувати карти тільки у офіційних партнерів, таких як Asus, Gigabyte і MSI.
ЗМІ звернули увагу на безперервне падіння вартості відеокарт
2023 рік повинен стати влучним часом для купівлі нової відеокарти. Через втрату попиту на графічні адаптери з боку майнерів, ціни на GPU продовжують знижуватися. Цей феномен фіксується чи не повсюдно, а найбільш активно він проявляється в Китаї.
При цьому, як зазначають ЗМІ, дешевшають не тільки старі моделі, але й нові карти серій GeForce RTX 40 і Radeon rx 7000.
Раніше в цьому місяці AMD без зайвого шуму випустила одну з найдоступніших відеокарт на ринку. У неї всього 2 ГБ відеопам'яті типу GDDR6, а просять за новинку скромні 60 доларів.