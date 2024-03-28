Новий апдейт вже доступний для користувачів з США і в Європі. Найближчими днями він "прилетить" усім.

Як і було обіцяно, сьогодні, 28 березня, Samsung випустила оновлення One UI 6.1 з ШІ-функціями для старіших версій своїх смартфонів. Спочатку воно було доступно тільки користувачам новеньких Galaxy S24.

Як повідомляє профільний портал Sammobile, прошивку вже почали отримувати власники Galaxy S23, Galaxy S23 Plus і Galaxy S23 Ultra, а також складаних смартфонів Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip5. Ще оновилися планшети серії Galaxy Tab S9.

Зазначимо, що поширення оновлень відбувається хвилями: спочатку нове ПЗ вийшло для користувачів зі США, а пізніше поширення нової прошивки розпочалося і в Європі. Найближчими днями оновлення буде доступне всім.

Оновлення важить понад 3 Гбайт і містить березневі оновлення безпеки Android і всі функції Galaxy AI, доступні для лінійки Galaxy S24. Смартфон, використовуючи ШІ, напише замість користувача текст і скоротить листи, допоможе в обробці фото і перетворить запис мови в текст.

Але найбільш вражаючою новою функцією є "Живий переклад" (Live Translate) – вона дає змогу спілкуватися "живою" мовою з людьми, які розмовляють різними мовами. Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.

Принцип роботи функції Live Translate в One UI 6.1:

Як раніше повідомляв УНІАН, новий "середняк" Samsung здивував експертів якістю дисплея. Недорогий, але потужний Galaxy A55 обійшов преміальні моделі, такі як iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro і Google Pixel 7, а у своєму ціновому сегменті і зовсім став абсолютним лідером.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE, а восени очікується реліз Galaxy Ring – розумного кільця компанії. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

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