OnePlus 12 отримає екран з піковою яскравістю 3000 ніт. А поки що лідером залишається Xiaomi 13 Ultrа з дисплеєм на 2600 ніт.

У грудні очікується презентація нового флагмана OnePlus – OnePlus 12. Вже відомо, що він буде обладнаний 2К-екраном від BOE з піковою яскравістю до 3000 ніт. Це буде рекорд на ринку смартфонів.

Відомий Інсайдер Ice Universe опублікував "живі" фотографії OnePlus 12. На знімках показана передня частина нового флагмана.

Раніше стало відомо, що OnePlus уклала договір з китайським виробником BOE, який буде поставляти дисплеї для нових пристроїв. Вони не тільки будуть найяскравішими на ринку, а також перевершать інші AMOLED-панелі по точності передачі кольору та захисту очей. А пізніше в сімействі OnePlus повинні з'явитися ще більш яскраві рішення.

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Сам OnePlus 12 отримає 6,82-дюймову LTPO-панель з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів і частотою 120 Гц. Також було оголошено, що за продуктивність в ньому буде відповідати новий флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, а топова конфігурація запропонує 24 ГБ ОЗУ і 1 ТБ ПЗУ.

Також в новому флагмані OnePlus помітно оновлять батарею і камеру. Перша збільшиться аж на 400 мАг в порівнянні з попередником і складе 5400 мАг. Нові фотосенсори складатимуть 50+50+64+32 мегапікселів проти 50+48+32+16 Мп у OnePlus 11.

Очікується, що в Китаї OnePlus 12 представлять в грудні, а ось глобальний реліз варто чекати на початку 2024 року. Точна ціна не згадується, але враховуючи всі зміни новинка точно подорожчає в порівнянні з OnePlus 11.

Раніше цього місяця OnePlus представила свій перший складний смартфон OnePlus Open. Він виконаний у формі "розкладачки" і отримав топові LTPO-дисплеї і Snapdragon 8 Gen 2. Багато рецензентів називають його найкращим складним смартфоном на сьогодні.

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